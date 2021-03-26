Эксперт: депутаты могли обсуждать с президентом введение локдауна

Парламентские фракции могли договариваться с главой государства о введении чрезвычайного положения в Республике Молдова. Так считают эксперты.

КИШИНЕВ, 26 марта - Sputnik. Эксперт в области конституционного права эксперт Теодор Кырнац считает, что в ходе консультаций парламентских фракций с президентом Молдовы Майей Санду депутаты могут предложить введение в стране локдауна. Это поможет отодвинуть срок проведения досрочных выборов.

Такое мнение эксперт высказал в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Если введут чрезвычайное положение, то организация досрочных парламентских выборов откладывается на два месяца. Это решение может быть предметом переговоров, потому что, если президент издаст указ, после его опубликования работа парламента приостанавливается, но если законодательный орган может ввести чрезвычайное положение, затем роспуск парламента будет отложен на два месяца. Этот момент также может быть согласован сторонами. И дата досрочных парламентских выборов также может обговариваться", - полагает Кырнац.

Однако при всех возможностях этого сценария, эксперт считает его маловероятным.

"Любое чрезвычайное положение, которое вводится в любой стране, приведет к конфликтам и массовым протестам. Это непопулярно, зачем поднимать массы?" - добавил специалист.

Напомним, в пятницу прошли переговоры Майи Санду с представителями парламентских фракций. По их итогам в администрации главы государства сообщили, что консультации продлены на понедельник.

Санду обсуждала с депутатами роспуск парламента согласно ст. 85 Конституции, где говорится, что "в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов, президент после консультаций с фракциями вправе распустить парламент".

В то же время на очередном заседании Высшего законодательного органа приняли декларацию о несогласии с роспуском парламента. За документ проголосовали 54 депутата.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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