Политолог рассказал, какие есть пути для преодоления кризиса в Молдове

После неудачной попытки создать правительство под руководством Игоря Гросу решающая роль перешла к Конституционному суду и президенту Молдовы Майе Санду, уверен политолог Виктор Жук.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. По его мнению, можно считать, что условия для инициирования досрочных парламентских выборов выполнены.

С другой стороны, как отметил Жук, формальное большинство в законодательном органе продолжает утверждать, что пока есть политическая воля и необходимое количество голосов, президент Молдовы Майя Санду должна возобновить консультации с парламентскими партиями для создания нового правительства.

В этом контексте главную роль получают Конституционный суд (КС) и глава государства, уверен Жук.

"Суд должен высказаться касательно двух проблем. Первое уже было по запросу Партии социалистов о первом выдвижении Натальи Гаврилицы. Я не юрист, но могу предположить, что в данном случае еще жалоба будет неприемлема, поскольку юридический факт состоялся. Социалисты имеют право обратиться в Конституционный суд, но скорее всего решение будет о недопустимости таких запросов", – пояснил Жук.

По его словам, по второму вопросу в КС может обратиться Санду.

"В ходе консультаций с парламентскими фракциями будут обговариваться два сценария: с одной стороны, большинство будет продолжать настаивать на кандидатуре Владимира Головатюка, а с другой – просьбы депутатов обратиться в КС, чтобы выяснить, возможно ли проведение досрочных выборов", – добавил политолог.

Как считает Жук, выход из сложившегося кризиса может найти именно суд, поскольку политики не могут прийти к общему знаменателю.

В пятницу прошли переговоры президента с парламентскими фракциями.

Санду обсуждала с депутатами роспуск парламента согласно ст. 85 Конституции, где говорится, что "в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов, президент после консультаций с фракциями вправе распустить парламент".

В то же время на очередном заседании Высшего законодательного органа приняли декларацию о несогласии с роспуском парламента. За документ проголосовали 54 депутата.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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