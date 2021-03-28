Политические сценарии: чего ждать после переговоров фракций с президентом

Политологи рассказали о том, что может произойти на политической арене в ближайшем будущем после очередной неудачной попытки сформировать правительство.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Несколько политологов обсудили в радиостудии Sputnik Молдова возможные политические сценарии в стране после консультаций президента Майи Санду с парламентскими фракциями.

Официально предметом переговоров являются досрочные выборы. После встречи главы государства и представителей фракции "Действие и солидарность"(PAS) последние заявили, что все условия для проведения досрочных выборов в законодательный орган соблюдены.

С другой стороны, представители парламентского большинства говорят, что до тех пор, пока есть политическая воля и голоса, необходимые для формирования нового правительства, президент страны должен начать новые консультации и выдвинуть другого кандидата, предложенного большинством.

Эту ситуацию прокомментировал политолог Виктор Жук. По его мнению, решающая роль в данном случае принадлежит Конституционному суду (КС) и главе государства.

Как уточнил Жук, Санду должна обратиться в КС, чтобы получить оценку.

"В ходе консультаций с парламентскими фракциями будут обговариваться два сценария: с одной стороны, большинство будет продолжать настаивать на кандидатуре Владимира Головатюка, а с другой – просьбы депутатов обратиться в КС, чтобы выяснить, возможно ли проведение досрочных выборов", – добавил политолог.

В то же время эксперт в области конституционного права Виктор Пушкаш уточнил, что Санду не может распустить парламент и инициировать досрочные выборы, пока не проконсультируется с депутатами и не получит положительное заключение Конституционного суда.

"Во время переговоров большинство может выдвинуть своего кандидата. Конституция гласит, что президент может принять кандидатуру, хотя и не обязан", – подчеркнул бывший председатель КС.

Пушкаш пояснил, что есть и некоторые лазейки, чтобы избежать досрочных выборов. Эксперт отметил, что после того, как депутаты ПСРМ обжаловали в КС постановление о назначении Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра, можно констатировать, что первая попытка сформировать правительство провалилась.

"Должна быть еще одна попытка. И тогда это может быть человек от большинства. Но мы должны посмотреть, существует ли оно, потому что это большинство не политическое, а техническое. То есть оно собирается только для того, чтобы проголосовать за выдвинутого человека, но оно не гарантирует поддержки кабмину в будущем", - добавил эксперт.

В пятницу прошли переговоры президента с парламентскими фракциями.

Санду обсуждала с депутатами роспуск парламента согласно ст. 85 Конституции, где говорится, что "в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент после консультаций с фракциями вправе распустить парламент".

В то же время на очередном заседании Высшего законодательного органа приняли декларацию о несогласии с роспуском парламента. За документ проголосовали 54 депутата.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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