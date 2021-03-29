Уланов: подтвердили Санду, что в парламенте есть большинство

Фракция "Шор" и представители парламентской платформы Pentru Moldova продолжают настаивать на кандидате от большинства и формировании нового правительства со всеми полномочиями.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Состоялся конструктивный диалог с президентом Майей Санду, мы подтвердили существование большинства в парламенте, которое выдвинуло своего кандидата в премьер-министры. Такое заявление сделал в понедельник член фракции "Шор" Денис Уланов после консультации с главой государства.

Он подчеркнул, что фракция продолжает настаивать на формировании функционального правительства.

"Страна не может жить такое количество времени, а тем более уходя в досрочные выборы, без функционального правительства со всеми полномочиями, которые должны у него быть. Если бы в повестку дня президента входила государственная, а не политическая повестка, то премьер уже давно был бы избран" – отметил Уланов.

По словам депутата, на переговорах с Санду участники напомнили ей, что ни один из выдвинутых ею кандидатов не хотел быть проголосованным.

"Обсудили конституционные моменты, связанные с процедурами выдвижения кандидата со стороны главы государства, и напомнили, что цель не должна оправдывать средства", – добавил парламентарий.

По его мнению, республике в первую очередь нужен премьер, а досрочные выборы, безусловно, пройдут, но и они не остановят политических разногласий.

В понедельник продолжаются переговоры главы государства с парламентскими фракциями, которые начались в пятницу.

Санду обсуждает с депутатами роспуск парламента согласно ст. 85 Конституции, где говорится, что "в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент после консультаций с фракциями вправе распустить парламент".

Ранее на очередном заседании Высшего законодательного органа приняли декларацию о несогласии с роспуском парламента. За документ проголосовали 54 депутата.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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