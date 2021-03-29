17:21 29 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.97
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:
Денис Уланов.

Уланов: подтвердили Санду, что в парламенте есть большинство

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
36520
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210329/34170332/ulanov-podtverdili-sandu-chto-v-parlamente-est-bolshinstvo.html

Фракция "Шор" и представители парламентской платформы Pentru Moldova продолжают настаивать на кандидате от большинства и формировании нового правительства со всеми полномочиями.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Состоялся конструктивный диалог с президентом Майей Санду, мы подтвердили существование большинства в парламенте, которое выдвинуло своего кандидата в премьер-министры. Такое заявление сделал в понедельник член фракции "Шор" Денис Уланов после консультации с главой государства. 

Администрация президента Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Политические сценарии: чего ждать после переговоров фракций с президентом

Он подчеркнул, что фракция продолжает настаивать на формировании функционального правительства. 

"Страна не может жить такое количество времени, а тем более уходя в досрочные выборы, без функционального правительства со всеми полномочиями, которые должны у него быть. Если бы в повестку дня президента входила государственная, а не политическая повестка, то премьер уже давно был бы избран" – отметил Уланов. 

По словам депутата, на переговорах с Санду участники напомнили ей, что ни один из выдвинутых ею кандидатов не хотел быть проголосованным.  

"Обсудили конституционные моменты, связанные с процедурами выдвижения кандидата со стороны главы государства, и напомнили, что цель не должна оправдывать средства", – добавил парламентарий. 

По его мнению, республике в первую очередь нужен премьер, а досрочные выборы, безусловно, пройдут, но и они не остановят политических разногласий. 

В понедельник продолжаются переговоры главы государства с парламентскими фракциями, которые начались в пятницу. 

Заседание Парламента 06/03/2020
© Sputnik / Miroslav Rotari
Pro Moldova: аргументов в пользу роспуска парламента нет

Санду обсуждает с депутатами роспуск парламента согласно ст. 85 Конституции, где говорится, что "в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент после консультаций с фракциями вправе распустить парламент".

Ранее на очередном заседании Высшего законодательного органа приняли декларацию о несогласии с роспуском парламента. За документ проголосовали 54 депутата. 

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
Особенности политики по-молдавски: простые сложности

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca
Чуря: самоотвод Дурлештяну, и кто управляет Майей Санду

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

ДПМ предложила Санду сформировать компромиссное правительство
Слусарь о консультациях с Санду: это лишь формальность, решение принято
Может ли Санду просить роспуска парламента – ответ эксперта

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Итальянские фигуристы Николь Делла Моника и Маттео Гуарисе.
Фото: самые сексуальные и экстравагантные костюмы фигуристов на ЧМ-2021
Итоги недели в одном видео: что произошло в Молдове за прошедшие семь дней
Итоги недели в одном видео: что произошло в Молдове за прошедшие семь дней
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться