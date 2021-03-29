Социалисты продолжают настаивать на кандидатуре Головатюка

Представители фракции ПСРМ провели переговоры с главой государства. По итогам они призвали Майю Санду выдвинуть в премьеры Владимира Головатюка.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Наша позиция: в парламенте есть большинство, и оно предложило своего кандидата на пост премьер-министра, заявил в понедельник на брифинге председатель фракции ПСРМ Влад Батрынча после консультаций с президентом Майей Санду.

"Мы подтвердили нашу позицию, что в парламенте есть большинство и свой кандидат – Владимир Головатюк. Это подготовленный профессионал с чистой репутацией. Он способен сформировать команду и подготовить программу, которая сможет вывести Молдову из кризиса. Это грамотный финансист, который имеет решения", – отметил Батрынча.

По его словам, социалисты "не станут терпеть односторонних решений и давления, поскольку диалог между этими двумя институтами власти должен быть в интересах страны, а не чьих-то личных".

Также Батрынча добавил, что депутаты не получили достаточной информации о позиции главы государства и о ее дальнейших действиях.

"Что касается досрочных выборов, они могут пройти лишь после стабилизации эпидемиологической и социально-экономической ситуации. Это можно сделать вместе с правительством, способным привести дела в порядок", – подчеркнул парламентарий.

В заключение он уточнил: согласно всем международным нормам и внутреннему законодательству, эксклюзивная компетенция одобрять правительство, его программу и законопроекты принадлежит лишь парламенту. А президент, как подчеркнул Батрынча, в этой правовой системе должен обеспечивать баланс и диалог между государственными институтами.

"Мы призвали президента поддержать кандидата, выдвинутого парламентом. Роль президента - найти политическую поддержку кабмину или кандидату на пост премьера. Считаем, что ранее проведенные консультации были безрезультатными, потому что президент даже не пыталась найти этой поддержки. Кандидатура Игоря Гросу не была обговорена ни с представителями парламента, ни с одной фракцией", – объяснил вице-спикер высшего законодательного органа.

В понедельник продолжаются переговоры главы государства с парламентскими фракциями, которые начались в пятницу.

Санду обсуждает с депутатами роспуск парламента согласно ст. 85 Конституции, где говорится, что "в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент после консультаций с фракциями вправе распустить парламент".

Ранее на очередном заседании Высшего законодательного органа приняли декларацию о несогласии с роспуском парламента. За документ проголосовали 54 депутата.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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