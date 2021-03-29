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Президентура РМ.

Президент Молдовы созывает заседание Высшего совета безопасности

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210329/34172864/Prezident-Moldovy-sozyvaet-zasedanie-Vysshego-soveta-bezopasnosti.html

Заседание ВСБ намечено на вторник на 11.00. В администрации главы государства сообщили, каковы основные вопросы в повестке.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созывает 30 марта заседание Высшего совета безопасности. Об этом сообщается на странице администрации главы государства в Facebook.

"Основные темы повестки: плохое управление и хищение имущества Республики Молдова на территории Украины; противодействие контрабанде и незаконному обороту наркотиков. Встреча состоится в здании администрации президента", – сказано в коммюнике.

Предыдущее заседание ВСБ состоялось 13 марта. Тогда основной темой беседы стала пандемическая ситуация в стране. В итоге Совбез порекомендовал ввести в республике чрезвычайное положение на две недели.

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