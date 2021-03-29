Додон: социалисты не допустят досрочных выборов в разгар пандемии

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Социалисты будут использовать все конституционные, правовые и политические средства, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов в разгар пандемии, чтобы защитить граждан и обеспечить им не менее одного миллиона вакцин, заявил председатель политсилы Игорь Додон после обращения Майи Санду в Конституционный суд (КС) по вопросу роспуска парламента.

"Представим в КС все конституционные аргументы для принятия решения, которое не будет противоречить конституционной норме, рекомендациям Венецианской комиссии последних лет. И мы надеемся, что решение КС будет не только конституционно правильным, но и гуманным по отношению к обществу, которое сейчас нуждается в массовой вакцинации и снижении эпидемических показателей", – отметил Додон.

По его мнению, стране срочно нужны спасительная вакцина и назначение антикризисного правительства, но в это время глава государства в категоричной форме требует досрочных выборов, что безответственно.

"Приходится с сожалением констатировать, что госпожу Майю Санду не интересует ничего, кроме дополнительных мандатов для ее партии – ПДС. Она хочет досрочных выборов. Вот ее ответ на пандемию, на все кризисы и проблемы в обществе", – считает глава ПСРМ.

Додон добавил, что социалисты считают досрочные выборы крайне опасными, пока не вакцинированы хотя бы 300-400 тысяч человек, особенно из групп риска и уязвимых категорий. На данный момент, как сообщает Додон, привиты всего около 37 тысяч.

В заключение он отметил, что "если Майя Санду готова посредством досрочных выборов спровоцировать моральную и гуманитарную катастрофу и утроить число людей, которые будут умирать каждый день в разгар избирательной кампании, то социалисты не согласны с такими циничными действиями аппарата президента, которая готова подвергнуть жизни людей неотвратимому риску ради личных и партийных амбиций".

Ранее стало известно, что документы со стороны президента Молдовы Майи Санду по поводу роспуска парламента поданы в Конституционный суд.

Президент по итогам переговоров с парламентскими фракциями высказала убеждение, что соблюдены все условия для инициирования процедуры досрочных выборов.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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