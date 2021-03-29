В Партии "Шор" и Pentru Moldova сообщили, когда должны пройти досрочные выборы

В Партии "Шор" и платформе Pentru Moldova прокомментировали решение президента республики обратиться в Конституционный суд по вопросу роспуска парламента.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Партия "Шор" и платформа Pentru Moldova отмечают, что в парламенте создано большинство, которое выдвинуло кандидата в премьер-министры. Так они прокомментировали решение президента Молдовы Майи Санду обратиться в Конституционный суд по поводу роспуска парламента.

"Партия "Шор" и платформа Pentru Moldova приняли к сведению решение президента Майи Санду начать процедуру роспуска парламента. Считаем, что это решение продиктовано политическими амбициями в ущерб интересам страны и граждан", – сказано в сообщении блока.

Там считают, что президент не отказалась от электорального дискурса и по-прежнему продвигает интересы одной политической партии, что за последние несколько месяцев привело страну к краю пропасти.

"Партия "Шор" и платформа Pentru Moldova подчеркивают, что в парламенте создано большинство, которое выдвинуло кандидата в премьер-министры", – отмечено в сообщении.

По мнению блока, Конституционному суду стоит рассмотреть ситуацию в контексте пандемии и нынешнего кризиса, применяя конституционную норму.

"Мы по-прежнему убеждены, что Молдове необходимо функциональное правительство, а парламентские партии должны за столом переговоров установить четкий план проведения досрочных выборов после улучшения эпидемической ситуации и решения проблем, приоритетных для страны, а не для определенных партий", – добавили в Партии "Шор" и платформе Pentru Moldova.

Ранее глава государства сообщила на брифинге, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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