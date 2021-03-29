Политическая Санта-Барбара: есть ли козыри в запасе у Санду и парламента

Очередная серия политического сериала "Санта-Барбара": консультации президента с фракциями, обращение главы государства в Конституционный суд и перспективы досрочных парламентских выборов – обо всем этом в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Противостояние президента Молдовы Майи Санду с одной стороны, и парламентского большинства – с другой, набирает обороты и может еще больше обостриться. Такого мнения придерживаются политические аналитики. О том, что ждет страну дальше, каким может оказаться решение Конституционного суда, какие козыри могут быть в запасе у главы государства и депутатов друг для друга, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Обращение в КС

Глава государства завершила в понедельник консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку.

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"Я приняла решение обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать соблюдение конституционных условий для роспуска парламента. Это компетенция суда. Если там ответят, что есть условия, то мы пойдем на суд к гражданам", – отметила Санду.

В чем заинтересована Санду

Глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон отметил, президента Майю Санду не интересует ничего, кроме дополнительных мандатов для ее партии PAS.

"Она хочет досрочных выборов. Вот ее ответ на пандемию, на все кризисы и проблемы в обществе. В то время как стране срочно нужна спасительная вакцина и назначение антикризисного правительства, глава государства в категоричной форме требует досрочных выборов. Это просто безответственно", – считает Додон.

По его словам, социалисты представят в Конституционный суд все конституционные аргументы для принятия решения, которое не будет противоречить конституционной норме и рекомендациям Венецианской комиссии последних лет.

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"И мы надеемся, что решение КС будет не только конституционно правильным, но и гуманным по отношению к обществу, которое сейчас нуждается в массовой вакцинации и снижении эпидемических показателей", – подчеркнул Додон.

Он уточнил, что социалисты будут использовать все конституционные, правовые и политические средства, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов в разгар пандемии, чтобы защитить граждан и обеспечить им не менее одного миллиона вакцин.

"Мы считаем, что досрочные выборы крайне опасны, пока не вакцинированы хотя бы 300-400 тысяч человек, особенно из групп риска и уязвимых категорий", – сказал Додон.

Политический пинг-понг может продолжиться

Вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь отметил, что позиция политформирования известна.

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"Мы были в пятницу на этих консультациях. Мы знали, какова изначальная позиция госпожи Санду – идем на досрочные выборы. Не было нормальной попытки утвердить правительство. Мы с декабря говорили о том, что нужен антикризисный кабмин, который бы в течение нескольких месяцев нормально управлял пандемической и экономической ситуацией, разблокировал бы внешнюю помощь", – отметил Слусарь.

По его словам, если бы власти пошли по предложенному DA пути, то возможно, в итоге вышли бы на те же сроки для проведения досрочных выборов. "Я не знаю, когда предполагаются досрочные выборы, в июле или в августе. Наш путь был правильнее, но выбран другой", – сказал политик.

Как считает представитель DA, если Конституционный суд подтвердит обстоятельства для роспуска парламента, то страна в течение пяти-шести месяцев будет жить без правительства, в то же время продолжится политический пинг-понг.

Политическая "Санта-Барбара"

Представитель парламентской группы Pro Moldova Владимир Чеботарь обратил внимание на данные свежего соцопроса, который показал, что порядка 70% респондентов заявили, что страна движется в неправильном направлении, а 58% опрошенных отметили, что недовольны действиями президента Майи Санду.

"Если говорить о результатах этих консультаций, то, думаю, это не было консультациями. Все прошло по такому пути: мы консультируемся, а я решу. Но, извините, это не совместный процесс в реальном смысле конституционной нормы в целях поиска решений для решения кризиса, проблем, которые у нас есть. Все это время мы были зрителями дешевого шоу, свидетелями преступления, которое происходит и будет происходит – одни хотят сохранить мандаты в парламенте, а другие увеличить их число", – сказал Чеботарь.

Досрочные выборы – всему голова

Он отметил, что происходящее напоминает ему очередной эпизод сериала "Санта-Барбара".

Представитель фракции PAS Сергей Литвиненко отметил, что досрочные парламентские выборы – это не необходимость для какой-то партии или президента.

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"Досрочные выборы – необходимость для общества. Этот парламент показал, что может", – отметил депутат.

Что изменится, если будут досрочные выборы

Представитель Демпартии Молдовы Александр Жиздан отметил, что помимо официальных брифингов у них состоялись дискуссии с коллегами из PAS.

"Была возможность утвердить временное правительство. Мы все были готовы подписать декларацию, сделать ее публичной, что утверждаем кабмин на ограниченный срок, но с полными полномочиями, чтобы потом все мы абсолютно ответственно пришли к досрочными выборам. Потому все в парламенте считают приоритетом номер один – борьба с коронавирусом", – сказал Жиздан.

По его словам, соцопросы показывают, что в случае выборов в парламент пройдут практически те же игроки, что есть и сейчас.

"Тогда вопрос, что изменится в случае досрочных выборов", – задался вопросом Жиздан.

Большинство в парламенте есть, и кандидат есть

Партия "Шор" и платформа Pentru Moldova отмечают, что в парламенте создано большинство, которое выдвинуло кандидата в премьер-министры. Так они прокомментировали решение президента Молдовы Майи Санду обратиться в Конституционный суд по поводу роспуска парламента.

"Партия "Шор" и платформа Pentru Moldova приняли к сведению решение президента Майи Санду начать процедуру роспуска парламента. Считаем, что это решение продиктовано политическими амбициями в ущерб интересам страны и граждан", – сказано в сообщении блока.

Там заявили, что в парламенте создано большинство, которое выдвинуло кандидата в премьер-министры.

По мнению блока, Конституционному суду стоит рассмотреть ситуацию в контексте пандемии и нынешнего кризиса, применяя конституционную норму.

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"Мы по-прежнему убеждены, что Молдове необходимо функциональное правительство, а парламентские партии должны за столом переговоров установить четкий план проведения досрочных выборов после улучшения эпидемической ситуации и решения проблем, приоритетных для страны, а не для определенных партий", – добавили в Партии "Шор" и платформе Pentru Moldova.

Мнение и. о. главы Минюста

Исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский напомнил о пункте 40 заключения Венецианской комиссии от июня 2019 года, которое предполагает, что в свете статьи 85 Конституции обязанность президента провести консультации с парламентскими фракциями должна рассматриваться как способы исчерпать все возможности для формирования правительства или разблокирования процедуры принятия законов после истечения трех месяцев до принятия решения о роспуске парламента.

Как считает Нагачевский, если нет ни одного пути для выхода из кризисной ситуации, то роспуск парламента может считаться обязанностью президента.

"С другой стороны, если другие пути существуют, к примеру, партии, представляющие парламентское большинство, пришли к соглашению о формировании правительства, то такая обязанность отсутствует", – отметил и. о. министра юстиции.

По его словам, роспуск высшего законодательного органа "в таком случае и усугубление конституционного кризиса или создание нового кризиса можно рассматривать даже как нарушение конституционных обязательств президента как нейтральной власти".

"Напомню, что парламентское большинство выразило политическую волю утвердить правительство. Напомню и о ситуации июня 2019 года. Уточню, что Конституционный суд издает заключение (мнение). Политическая и юридическая ответственность за возможное решение о роспуске вопреки воле парламента лежит на президенте Молдовы. И мы можем достичь ситуации, которая принесет нам "известность" в мире…", – заключил Нагачевский.

Компромиссы и козыри

Оснований для роспуска парламента совершенно нет. Такое мнение озвучил в комментарии Sputnik политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Дело в том, что президент сделала все возможное, чтобы отказать парламентскому большинству использовать свое законное право на выдвижение кандидата. Все эти затяжки и помехи, которые она создавала, конечно же, являются не конституционными. Это, с одной стороны. А с другой – Конституционный суд в последнее время проявляет свою политизированность, поэтому уверенным нельзя быть в том, что КС примет, скажем так такое, достаточно обоснованное решение, которое бы вытекало из тех решений который он принимал раньше", – сказал собеседник.

Эксперт напомнил, что Конституционный суд всегда утверждал, что в случае существования парламентского большинства их кандидат имеет приоритет, и в принципе законодательный орган должен иметь право настаивать на своем кандидате.

"Я не уверен, что КС примет правильное решение и исходя из этого мне кажется, что конфронтация между парламентом и президентом будет нарастать. Хотя, возможно, есть лишь одно компромиссное решение. Не знаю, дойдут ли при помощи политических переговоров на такое решение", – отметил Чуря.

Он пояснил, что значит этот компромиссный вариант – президент получает право роспуска парламента, но не использует его, а парламентское большинство содействует и активно участвует в решении проблем, связанных с пандемией, которые сейчас существуют.

"Это может длиться определенное время три-пять месяцев. После чего президент, возможно, может использовать свое право по роспуску парламента. Все же этот компромиссный вариант тоже не очень-то и блестящий, потому что предполагают существование нынешнего временного правительства с урезанными полномочиями. И здесь будут существовать определенные сложности, но это уже посмотрим, что будет вытекать из решения Конституционного суда", – уточнил Чуря.

По его словам, если КС вынесет решение в пользу Санду, и она будет настаивать на роспуске парламента, то у депутатов есть в запасе определенные маневры, которые вполне возможно смогут заблокировать весь этот процесс. "И в этом опасность решения Конституционного суда в пользу досрочных выборов. Я имею ввиду прежде всего тот факт, что на выборы не выделены деньги. Более того все свободные средства в бюджете используются на получение вакцины от COVID-19 и, следовательно, отсутствие финансов, конечно же, делает бессмысленным процесс роспуска парламента. Это, наоборот, усугубит ситуацию, потому что не будет ни парламента, ни правительства, будет только один президент", – сказал аналитик.

Как отметил политолог, лидер социалистов намекал, что при обострении ситуации парламентское большинство может объявить решение Конституционного суда как попытку узурпации власти. "Как это произошло уже в стране ранее, то есть у нас есть прецедент, поэтому мы знаем, как это происходит. И кстати у парламента будут серьезные основания на то, чтобы так действовать, и это приведет к еще большему осложнению ситуации", – сказал Чуря.

Он добавил, что у парламента есть и другие варианты действий. "К примеру, объявление чрезвычайных ситуаций. И у президента, думаю, есть еще варианты. Поэтому идти на такую конфронтацию главе государства и Конституционному суду это очень рискованно и неверно с точки зрения решения насущных проблем населения в нынешней тяжелой ситуации", – сказал Чуря.

Досрочные выборы нужны

Политолог Анжела Колацки считает, что условия для роспуска парламента есть.

"КС должен руководствоваться буквой и духом Конституции. Как бы это ни было прискорбно для некоторых, но, к сожалению, этот парламент должен быть распущен. Условия, на мой взгляд, все, что предусмотрено Конституцией, было соблюдено. Об этом последние полгода только и говорилось. В конце концов мы добрались до той ситуации…", – заявила Колацки в комментарии Sputnik.

По ее словам, досрочные парламентские выборы очень опасны для некоторых парламентских партий.

"Это говорит о том, что нужно было договаривается еще год назад. К сожалению, было упущено очень много времени. Не факт, что новый парламент будет совершенно другим – в том плане, что будут более преобладать депутаты, стоящие на позициях полнейшего консенсуса, но следующий законодательный орган будет обладать легитимностью. То есть тем, чем нынешний парламент не обладает. В следующем законодательном органе, надеюсь, не будет перебежчиков. Во всяком случае все к этому идет. Да, там могут оказаться и новые формирования", – сказала собеседница.

Кому нужны досрочные парламентские выборы в Молдове

Политолог Борис Шаповалов завил в комментарии Sputnik, что стремление Санду в более сжатые сроки провести досрочные выборы вовсе не вызвано заботой о народе и его насущных проблемах, а продиктовано извне, так называемыми внешними партнерами республики.

"Ситуация в политике в стране очень тревожная. Очевидно, что Санду не отступит от своего требования, а, правильнее сказать, - каприза, это - очевидно. Эта амбиция продиктована, прежде всего, послами ЕС и Соединенных Штатов в Молдове, а также Румынии. Им не нравится, когда у власти в стране находятся левые политические силы", - заявил собеседник.

По мнению эксперта, такая позиция западных стран во внешней политике вызвана недопустимостью, с их точки зрения, выстраивания Молдовой дружественной политики по отношению к России.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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