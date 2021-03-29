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Политическая Санта-Барбара: есть ли козыри в запасе у Санду и парламента

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210329/34178097/politicheskaya-santa-barbara-est-li-kozyri-v-zapase-u-sandu-i-parlamenta.html

Очередная серия политического сериала "Санта-Барбара": консультации президента с фракциями, обращение главы государства в Конституционный суд и перспективы досрочных парламентских выборов – обо всем этом в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Противостояние президента Молдовы Майи Санду с одной стороны, и парламентского большинства – с другой, набирает обороты и может еще больше обостриться. Такого мнения придерживаются политические аналитики. О том, что ждет страну дальше, каким может оказаться решение Конституционного суда, какие козыри могут быть в запасе у главы государства и депутатов друг для друга, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду обращается в Конституционный суд по вопросу роспуска парламента

Обращение в КС

Глава государства завершила в понедельник консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку.

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"Я приняла решение обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать соблюдение конституционных условий для роспуска парламента. Это компетенция суда. Если там ответят, что есть условия, то мы пойдем на суд к гражданам", – отметила Санду. 

В чем заинтересована Санду

Глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон отметил, президента Майю Санду не интересует ничего, кроме дополнительных мандатов для ее партии PAS. 

Парламент Республики Молдова.
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Она хочет досрочных выборов. Вот ее ответ на пандемию, на все кризисы и проблемы в обществе. В то время как стране срочно нужна спасительная вакцина и назначение антикризисного правительства, глава государства в категоричной форме требует досрочных выборов. Это просто безответственно", – считает Додон.

По его словам, социалисты представят в Конституционный суд все конституционные аргументы для принятия решения, которое не будет противоречить конституционной норме и рекомендациям Венецианской комиссии последних лет.

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"И мы надеемся, что решение КС будет не только конституционно правильным, но и гуманным по отношению к обществу, которое сейчас нуждается в массовой вакцинации и снижении эпидемических показателей", – подчеркнул Додон.

Сергей Манастырлы
© Sputnik / Osmatesco
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Он уточнил, что социалисты будут использовать все конституционные, правовые и политические средства, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов в разгар пандемии, чтобы защитить граждан и обеспечить им не менее одного миллиона вакцин.

"Мы считаем, что досрочные выборы крайне опасны, пока не вакцинированы хотя бы 300-400 тысяч человек, особенно из групп риска и уязвимых категорий", – сказал Додон.

Политический пинг-понг может продолжиться

Вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь отметил, что позиция политформирования известна.

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"Мы были в пятницу на этих консультациях. Мы знали, какова изначальная позиция госпожи Санду – идем на досрочные выборы. Не было нормальной попытки утвердить правительство. Мы с декабря говорили о том, что нужен антикризисный кабмин, который бы в течение нескольких месяцев нормально управлял пандемической и экономической ситуацией, разблокировал бы внешнюю помощь", – отметил Слусарь.

Игорь Додон.
© Sputnik / Mihai Caraus
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По его словам, если бы власти пошли по предложенному DA пути, то возможно, в итоге вышли бы на те же сроки для проведения досрочных выборов. "Я не знаю, когда предполагаются досрочные выборы, в июле или в августе. Наш путь был правильнее, но выбран другой", – сказал политик.

Как считает представитель DA, если Конституционный суд подтвердит обстоятельства для роспуска парламента, то страна в течение пяти-шести месяцев будет жить без правительства, в то же время продолжится политический пинг-понг.

Политическая "Санта-Барбара"

Представитель парламентской группы Pro Moldova Владимир Чеботарь обратил внимание на данные свежего соцопроса, который показал, что порядка 70% респондентов заявили, что страна движется в неправильном направлении, а 58% опрошенных отметили, что недовольны действиями президента Майи Санду.

"Если говорить о результатах этих консультаций, то, думаю, это не было консультациями. Все прошло по такому пути: мы консультируемся, а я решу. Но, извините, это не совместный процесс в реальном смысле конституционной нормы в целях поиска решений для решения кризиса, проблем, которые у нас есть. Все это время мы были зрителями дешевого шоу, свидетелями преступления, которое происходит и будет происходит – одни хотят сохранить мандаты в парламенте, а другие увеличить их число", – сказал Чеботарь.

Павел Филип
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Он отметил, что происходящее напоминает ему очередной эпизод сериала "Санта-Барбара".

Досрочные выборы – всему голова

Представитель фракции PAS Сергей Литвиненко отметил, что досрочные парламентские выборы – это не необходимость для какой-то партии или президента.

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"Досрочные выборы – необходимость для общества. Этот парламент показал, что может", – отметил депутат.

Что изменится, если будут досрочные выборы

Представитель Демпартии Молдовы Александр Жиздан отметил, что помимо официальных брифингов у них состоялись дискуссии с коллегами из PAS. 

"Была возможность утвердить временное правительство. Мы все были готовы подписать декларацию, сделать ее публичной, что утверждаем кабмин на ограниченный срок, но с полными полномочиями, чтобы потом все мы абсолютно ответственно пришли к досрочными выборам. Потому все в парламенте считают приоритетом номер один – борьба с коронавирусом", – сказал Жиздан.

По его словам, соцопросы показывают, что в случае выборов в парламент пройдут практически те же игроки, что есть и сейчас.

"Тогда вопрос, что изменится в случае досрочных выборов", – задался вопросом Жиздан.

Большинство в парламенте есть, и кандидат есть

Партия "Шор" и платформа Pentru Moldova отмечают, что в парламенте создано большинство, которое выдвинуло кандидата в премьер-министры. Так они прокомментировали решение президента Молдовы Майи Санду обратиться в Конституционный суд по поводу роспуска парламента.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Партия "Шор" и платформа Pentru Moldova приняли к сведению решение президента Майи Санду начать процедуру роспуска парламента. Считаем, что это решение продиктовано политическими амбициями в ущерб интересам страны и граждан", – сказано в сообщении блока. 

Там заявили, что в парламенте создано большинство, которое выдвинуло кандидата в премьер-министры.

По мнению блока, Конституционному суду стоит рассмотреть ситуацию в контексте пандемии и нынешнего кризиса, применяя конституционную норму.

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"Мы по-прежнему убеждены, что Молдове необходимо функциональное правительство, а парламентские партии должны за столом переговоров установить четкий план проведения досрочных выборов после улучшения эпидемической ситуации и решения проблем, приоритетных для страны, а не для определенных партий", – добавили в Партии "Шор" и платформе Pentru Moldova. 

Мнение и. о. главы Минюста

Александр Кузнецов
© Sputnik / Victor Iovva
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Исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский напомнил о пункте 40 заключения Венецианской комиссии от июня 2019 года, которое предполагает, что в свете статьи 85 Конституции обязанность президента провести консультации с парламентскими фракциями должна рассматриваться как способы исчерпать все возможности для формирования правительства или разблокирования процедуры принятия законов после истечения трех месяцев до принятия решения о роспуске парламента.

Как считает Нагачевский, если нет ни одного пути для выхода из кризисной ситуации, то роспуск парламента может считаться обязанностью президента.

"С другой стороны, если другие пути существуют, к примеру, партии, представляющие парламентское большинство, пришли к соглашению о формировании правительства, то такая обязанность отсутствует", – отметил и. о. министра юстиции.

По его словам, роспуск высшего законодательного органа "в таком случае и усугубление конституционного кризиса или создание нового кризиса можно рассматривать даже как нарушение конституционных обязательств президента как нейтральной власти".

"Напомню, что парламентское большинство выразило политическую волю утвердить правительство. Напомню и о ситуации июня 2019 года. Уточню, что Конституционный суд издает заключение (мнение). Политическая и юридическая ответственность за возможное решение о роспуске вопреки воле парламента лежит на президенте Молдовы. И мы можем достичь ситуации, которая принесет нам "известность" в мире…", – заключил Нагачевский.

Компромиссы и козыри

Оснований для роспуска парламента совершенно нет. Такое мнение озвучил в комментарии Sputnik политический аналитик Корнелиу Чуря.

Акция протеста перед парламентом Молдовы
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"Дело в том, что президент сделала все возможное, чтобы отказать парламентскому большинству использовать свое законное право на выдвижение кандидата. Все эти затяжки и помехи, которые она создавала, конечно же, являются не конституционными. Это, с одной стороны. А с другой – Конституционный суд в последнее время проявляет свою политизированность, поэтому уверенным нельзя быть в том, что КС примет, скажем так такое, достаточно обоснованное решение, которое бы вытекало из тех решений который он принимал раньше", – сказал собеседник.

Эксперт напомнил, что Конституционный суд всегда утверждал, что в случае существования парламентского большинства их кандидат имеет приоритет, и в принципе законодательный орган должен иметь право настаивать на своем кандидате.

"Я не уверен, что КС примет правильное решение и исходя из этого мне кажется, что конфронтация между парламентом и президентом будет нарастать. Хотя, возможно, есть лишь одно компромиссное решение. Не знаю, дойдут ли при помощи политических переговоров на такое решение", – отметил Чуря.

Портфель чиновника. Архивное фото
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Он пояснил, что значит этот компромиссный вариант – президент получает право роспуска парламента, но не использует его, а парламентское большинство содействует и активно участвует в решении проблем, связанных с пандемией, которые сейчас существуют. 

"Это может длиться определенное время три-пять месяцев. После чего президент, возможно, может использовать свое право по роспуску парламента. Все же этот компромиссный вариант тоже не очень-то и блестящий, потому что предполагают существование нынешнего временного правительства с урезанными полномочиями. И здесь будут существовать определенные сложности, но это уже посмотрим, что будет вытекать из решения Конституционного суда", – уточнил Чуря.

По его словам, если КС вынесет решение в пользу Санду, и она будет настаивать на роспуске парламента, то у депутатов есть в запасе определенные маневры, которые вполне возможно смогут заблокировать весь этот процесс. "И в этом опасность решения Конституционного суда в пользу досрочных выборов. Я имею ввиду прежде всего тот факт, что на выборы не выделены деньги. Более того все свободные средства в бюджете используются на получение вакцины от COVID-19 и, следовательно, отсутствие финансов, конечно же, делает бессмысленным процесс роспуска парламента. Это, наоборот, усугубит ситуацию, потому что не будет ни парламента, ни правительства, будет только один президент", – сказал аналитик.

Урны для голосования в Молдове, архивное фото
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Как отметил политолог, лидер социалистов намекал, что при обострении ситуации парламентское большинство может объявить решение Конституционного суда как попытку узурпации власти. "Как это произошло уже в стране ранее, то есть у нас есть прецедент, поэтому мы знаем, как это происходит. И кстати у парламента будут серьезные основания на то, чтобы так действовать, и это приведет к еще большему осложнению ситуации", – сказал Чуря.

Он добавил, что у парламента есть и другие варианты действий. "К примеру, объявление чрезвычайных ситуаций. И у президента, думаю, есть еще варианты. Поэтому идти на такую конфронтацию главе государства и Конституционному суду это очень рискованно и неверно с точки зрения решения насущных проблем населения в нынешней тяжелой ситуации", – сказал Чуря.

Досрочные выборы нужны

Политолог Анжела Колацки считает, что условия для роспуска парламента есть.

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"КС должен руководствоваться буквой и духом Конституции. Как бы это ни было прискорбно для некоторых, но, к сожалению, этот парламент должен быть распущен. Условия, на мой взгляд, все, что предусмотрено Конституцией, было соблюдено. Об этом последние полгода только и говорилось. В конце концов мы добрались до той ситуации…", – заявила Колацки в комментарии Sputnik.

По ее словам, досрочные парламентские выборы очень опасны для некоторых парламентских партий.

"Это говорит о том, что нужно было договаривается еще год назад. К сожалению, было упущено очень много времени. Не факт, что новый парламент будет совершенно другим – в том плане, что будут более преобладать депутаты, стоящие на позициях полнейшего консенсуса, но следующий законодательный орган будет обладать легитимностью. То есть тем, чем нынешний парламент не обладает. В следующем законодательном органе, надеюсь, не будет перебежчиков. Во всяком случае все к этому идет. Да, там могут оказаться и новые формирования", – сказала собеседница.

Кому нужны досрочные парламентские выборы в Молдове

Политолог Борис Шаповалов завил в комментарии Sputnik, что стремление Санду в более сжатые сроки провести досрочные выборы вовсе не вызвано заботой о народе и его насущных проблемах, а продиктовано извне, так называемыми внешними партнерами республики.

Парламент Республики Молдова.
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Ситуация в политике в стране очень тревожная. Очевидно, что Санду не отступит от своего требования, а, правильнее сказать, - каприза, это - очевидно. Эта амбиция продиктована, прежде всего, послами ЕС и Соединенных Штатов в Молдове, а также Румынии. Им не нравится, когда у власти в стране находятся левые политические силы", - заявил собеседник.

По мнению эксперта, такая позиция западных стран во внешней политике вызвана недопустимостью, с их точки зрения, выстраивания Молдовой дружественной политики по отношению к России.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca
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Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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