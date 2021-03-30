Политолог: какую роль сыграет Конституционный суд в молдавской политике

Эксперт уверен, что две неудачные попытки сформировать правительство в Молдове были фиктивными, а Конституционный суд должен принимать решения согласно Основному закону страны.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Политолог Борис Шаповалов прокомментировал сложившуюся в Молдове политическую ситуацию в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Накануне глава государства Майя Санду направила запрос в Конституционный суд по вопросу роспуска парламента. Такое решение она приняла по итогам консультаций с парламентскими фракциями. Санду полагает, все условия для инициирования процедуры досрочных выборов выполнены.

Фиктивные кандидаты

Как заявил Шаповалов, решение Конституционного суда (КС) достаточно предсказуемо, вероятнее всего оно будет в пользу президента, хотя есть надежда, что судьи примут верное решение и встанут на сторону высшего законодательного органа.

Шаповалов считает, что вызывает вопросы сама политическая ситуация в стране.

"КС должен принимать решение по Основному закону. Но есть другие вопросы. Большинство есть? Есть. Но почему тогда Санду не принимает кандидата большинства и делает два фиктивных и формальных выдвижений своего кандидата? При том, что Конституция не запрещает ей выдвигать больше двух раз", - задался вопросами политолог.

По его мнению, о фиктивности этих двух попыток сформировать кабинет министров говорит тот факт, что оба человека, предложенных Санду, не получили ни одного голоса депутатов. Как подчеркнул эксперт, не стали голосовать даже парламентарии из фракции "Действие и солидарность" (PAS).

"Якобы кандидаты выдвинуты, но даже члены их партии не голосовали. А по Наталье Гаврилице даже указ не был опубликован, что она выдвинута. Это фальсификация, следование тому что написано в Конституции. Вот что просто два раза не проголосовали и три месяца не принимают законы. И почему та кандидатура большинства отброшена? Мы же живем в парламентской республике. Главный орган – это парламент, который так же, как и Санду, выбран народом", - добавил Шаповалов.

Роль Конституционного суда

Как полагает собеседник, Санду все же не отступит от своего требования или амбиции, которая поддерживается несколькими внешними партнерами, в частности послами Европейского союза, США и Румынии. Он обратил внимание на то, что внешние партнеры Молдовы с Запада не допустят, чтобы в республике у власти находились левые силы, дружественные России.

Для этих целей, как уточнил Шаповалов, и существует в стране Конституционный суд.

"КС – это личная структура в нашем государстве, которая навязана Молдове, Украине и другим постсоветским республикам, когда создавались Конституции этих государств. Вот смотрите в самих Соединенных Штатах нет такого органа, есть Верховный суд, решающий такие вопросы", - отметил политолог.

Он считает: благодаря тому, что в КС всего несколько судей, их легко взять под контроль и как-то повлиять на их решения.

Ранее стало известно, что документы со стороны президента Молдовы Майи Санду по поводу роспуска парламента поданы в Конституционный суд.

Президент по итогам переговоров с парламентскими фракциями выразила уверенность, что соблюдены все условия для инициирования процедуры досрочных выборов.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova