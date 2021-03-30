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Четыре на одно кресло – кандидаты в парламент Гагаузии устроили конкуренцию

Четыре на одно кресло – кандидаты в парламент Гагаузии устроили конкуренцию

© Sputnik / Maxim Topal
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210330/34178628/cetyre-na-odno-kreslo-kandidaty-v-parlament-gagauzii-ustroili-konkurentsiyu.html

Через полтора месяца жителям Гагаузии предстоит прийти на избирательные участки и выбрать депутатов регионального парламента - Народного собрания (НСГ). Традиционно для Гагаузии, подавляющее большинство кандидатов идет во власть в качестве независимых кандидатов.

Комрат, 29 мар - Sputnik, Максим Топал. Баллотируются кандидаты в депутаты по одномандатным округам. Всего их – 35. Но желающих занять кресла депутатов в 3 раза больше.

По обновленным данным ЦИК Гагаузии, в настоящее время зарегистрировано 46 инициативных групп по сбору подписей в поддержку тех или иных кандидатов. Собирать подписи начали 122 претендента. Из них 83 подали документы на регистрацию в качестве кандидатов, и 78 уже были зарегистрированы. 

Депутаты Народного собрания Гагаузии
© Screenshot / Пресс-служба НСГ
Состав ЦИК утвержден: когда пройдут выборы в Народное собрание Гагаузии

Конкуренция в некоторых округах высока – до 4 кандидатов на одно место депутата. Речь идет о Комрате, селах Бешалма, Етулия и Кирсово. По три кандидата на одно место – в округах городов Чадыр-Лунга и Вулканешты, крупных селах Конгаз и Гайдар. Сюрпризом так же стало большое количество кандидатов в небольших селах Ферапонтьевка и Кириет-Лунга.

По словам социолога Василия Кантаржи, наибольшее количество кандидатов регистрируется в таких избирательных кампаниях, где "фавориты не так сильны".

"Там где есть сильные фавориты, политические партии или проекты, количество кандидатов снижается. Возможно, в Гагаузии есть недовольство политическими силами, которые доминировали до сих пор, либо у оппозиционных кандидатов есть повод думать, что лидеры не так сильны и у них есть шанс", - поделился мнением с корреспондентом Sputnik Василий Кантаржи.

По мнению политического обозревателя Вячеслава Крачун, несмотря на то, что большинство кандидатов в депутаты считаются независимыми, проходя в гагаузский парламент, они начинают концентрироваться вокруг некоторых политических и бизнес-структур. Все это привело к тому, что "со времен коммунистов преобладающей силы в Народном собрании ни у кого не было".

Избирательная кампания по выборам депутатов Народного собрания стартовала сегодня в Гагаузии.
© Sputnik / Maxim Topal
Хочу в депутаты: в Гагаузии живая очередь из желающих попасть в парламент

"С тех пор Народное собрание представляет собой раздробленный орган. Объединить депутатов удается лишь на короткое время и цели. Главная интрига не как проголосуют люди, а как будут избирать спикера. С момента подведения итогов выборов до избрания спикера будут вестись интенсивные переговоры и делаться предложения, от которых нельзя отказаться. Вывод о том, каким будет новое Народное собрание можно будет сделать лишь когда станет ясно, кто стал председателем НСГ", - сказал Вячеслав Крачун.

Выборы в Народное собрание Гагаузии были назначены на 16 мая 2021 года. При этом действующий состав НСГ впервые в истории региона так и не смог принять бюджет Гагаузии на текущий год.

Согласно законодательству, в автономии должны работать 35 депутатов, избираемых по одномандатным округам.

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