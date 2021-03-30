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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков рассказал о странах – друзьях России: есть ли среди них Молдова

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210330/34181072/Peskov-rasskazal-o-stranakh--druzyakh-Rossii-est-li-sredi-nikh-Moldova.html

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал обширное интервью "АиФ", в котором, кроме прочего, рассказал об отношениях РФ с некоторыми постсоветскими республиками.

КИШИНЕВ, 30 мар  – Sputnik. Несмотря на то, что нынешний президент Республики Молдова не является открытым сторонником развития двусторонних отношений с Россией, "все равно контакты идут". Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в рамках интервью российскому изданию "Аргументы и факты".

"Конечно, новый президент Молдовы в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, но все равно контакты идут", - отметил он. 

По словам Пескова, президент Молдовы Майя Санду от диалога с Россией не открещивается.

"У нас очень тесные связи с Молдовой. Сторонники хороших отношений с РФ имеют там большинство в парламенте. И, хотя президент Санду декларирует разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от диалога с Россией", - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

В беседе с корреспондентом издания Песков также коснулся темы Минских соглашений, отметив, что ситуация далека от положительной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Sputnik / Григорий Сысоев
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"С "нормандским форматом" дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - заявил он.

Песков также отметил, что Россия сохраняет дружественные отношения со многими постсоветскими республиками. "Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углублённая интеграция со странами ЕАЭС", - рассказал он.

Что касается двусторонних связей со странами СНГ, пресс-секретарь российского президента выделил "важный интеграционный процесс на пространстве бывшего Союза — это Союзное государство России и Белоруссии".

"Россия не вмешивалась, и – об этом Путин говорил неоднократно – не имеет планов вмешиваться во внутренние белорусские дела. Для нас главное, чтобы в Белоруссии абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией", - подчеркнул Песков.

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По его словам, об объединении двух государств речи нет, но "максимально возможная углубленная интеграция" отвечает интересам и россиян, и жителей Белоруссии.

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