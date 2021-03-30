Песков рассказал о странах – друзьях России: есть ли среди них Молдова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал обширное интервью "АиФ", в котором, кроме прочего, рассказал об отношениях РФ с некоторыми постсоветскими республиками.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Несмотря на то, что нынешний президент Республики Молдова не является открытым сторонником развития двусторонних отношений с Россией, "все равно контакты идут". Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в рамках интервью российскому изданию "Аргументы и факты".

"Конечно, новый президент Молдовы в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, но все равно контакты идут", - отметил он.

По словам Пескова, президент Молдовы Майя Санду от диалога с Россией не открещивается.

"У нас очень тесные связи с Молдовой. Сторонники хороших отношений с РФ имеют там большинство в парламенте. И, хотя президент Санду декларирует разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от диалога с Россией", - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

В беседе с корреспондентом издания Песков также коснулся темы Минских соглашений, отметив, что ситуация далека от положительной.

"С "нормандским форматом" дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - заявил он.

Песков также отметил, что Россия сохраняет дружественные отношения со многими постсоветскими республиками. "Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углублённая интеграция со странами ЕАЭС", - рассказал он.

Что касается двусторонних связей со странами СНГ, пресс-секретарь российского президента выделил "важный интеграционный процесс на пространстве бывшего Союза — это Союзное государство России и Белоруссии".

"Россия не вмешивалась, и – об этом Путин говорил неоднократно – не имеет планов вмешиваться во внутренние белорусские дела. Для нас главное, чтобы в Белоруссии абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией", - подчеркнул Песков.

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По его словам, об объединении двух государств речи нет, но "максимально возможная углубленная интеграция" отвечает интересам и россиян, и жителей Белоруссии.

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