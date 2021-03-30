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Владимир Головатюк

Посол Молдовы в России Владимир Головатюк остается в Москве - дипведомство

© Photo : Facebook / Владимир Головатюк
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210330/34181941/Posol-Moldovy-v-Rossii-Vladimir-Golovatyuk-ostaetsya-v-Moskve-posolstvo.html

Ранее представители парламентского большинства в Молдове вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском законодательного форума.

КИШИНЕВ, 30 мар  – Sputnik.  Посол Республики Молдова в Российской Федерации Владимир Головатюк, который является кандидатом в премьеры от парламентского большинства, остается в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в посольстве.

ПСРМ
© Sputnik / Mihai Caraus
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"В Москве", - ответил пресс-секретарь посольства на соответствующий вопрос корреспондента агентства.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Флаг Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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