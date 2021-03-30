Социалисты уведомили КС об отсутствии обстоятельств для роспуска парламента

От ПСРМ в Конституционный суд направлено обращение с указанием на существование парламентского большинства, которое предложило кандидата в премьеры.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Глава фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Корнелиу Фуркулицэ обратился в Конституционный суд, уведомив инстанцию об отсутствии обстоятельств для роспуска парламента.

"На данный момент есть парламентское большинство в смысле оценок Конституционного суда и Венецианской комиссии, что предусматривает невозможность роспуска законодательного органа за действия, не связанные с ним", – сказано в тексте обращения, подписанного главой фракции ПСРМ.

В обращении сказано о некорректном характере действий главы государства, которая имитировала намерение утвердить правительство, а также о фактическом обращении кандидата в премьер-министры Натальи Гаврилицы не предоставлять вотум доверия кабмину под ее руководством.

"Более того, в условиях, когда президент страны была проинформирована о существовании абсолютного формализованного парламентского большинства, в том числе в рамках консультаций с фракциями, Майя Санду издала указ о выдвижении Игоря Гросу кандидатом в премьеры. Это произошло несмотря на то, что ни одна парламентская группа не выступила за эту кандидатуру", – сказано в заявлении ПСРМ.

В тексте обращения социалистов в КС упоминаются и положения заключения Венецианской комиссии от июня 2019 года: "если, к примеру, партии, представляющие парламентское большинство, достигли соглашения о формировании правительства, то такая обязанность (президента о роспуске парламента – прим. ред.) не может существовать". В обращении ПСРМ напоминают, что "роспуск парламента в таком случае и углубление конституционного кризиса или создание нового кризиса можно даже рассматривать как нарушение конституционных обязательств президента в качестве нейтральной власти".

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"Таким образом, действия президента страны являются ничем иным, как попыткой неправомерного захвата власти путем фиктивного проведения досрочных выборов в условиях пандемии и экономического кризиса", – сказано в заявлении социалистов.

Накануне глава государства Майя Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку.

Глава государства завершила в понедельник консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. "Я приняла решение обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать соблюдение конституционных условий для роспуска парламента. Это компетенция суда. Если там ответят, что есть условия, то мы пойдем на суд к гражданам", – отметила Санду.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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