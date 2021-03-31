Лидер Приднестровья с визитом в Москве: какие намечены встречи

Политика 19:00 31.03.2021 Получить короткую ссылку 84 0 0
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Ирина Ляхова . Sputnik Молдова
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Приднестровский лидер Вадим Красносельский прибыл в российскую столицу, где он встретится с представителями законодательной и исполнительной власти РФ, а также с соотечественниками.
ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. Вадим Красносельский находится с визитом в Москве, где у него запланирован ряд встреч с представителями российской власти. "Некоторые рабочие аспекты требуют детального обсуждения при непосредственном участии главы Приднестровья", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.
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Sputnik / Алексей Майшев
В рабочем графике – встречи на площадках администрации президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, МИД РФ и других ведомств.
Запланировано общение с соотечественниками в официальном представительстве Приднестровья в Москве, а также с российскими СМИ.
Ранее в своем Telegram-канале Красносельский написал о том, что намерен продолжить переговоры по поставке российской вакцины в регион.
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