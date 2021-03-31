20:04 31 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.65
Поиск
Вадим Красносельский

Лидер Приднестровья с визитом в Москве: какие намечены встречи

© CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья
Политика
Получить короткую ссылку
84 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210331/34204637/lider-pridnestrovya-s-vizitom-v-moskve-kakie-namecheny-vstrechi.html

Приднестровский лидер Вадим Красносельский прибыл в российскую столицу, где он встретится с представителями законодательной и исполнительной власти РФ, а также с соотечественниками.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. Вадим Красносельский находится с визитом в Москве, где у него запланирован ряд встреч с представителями российской власти.

"Некоторые рабочие аспекты требуют детального обсуждения при непосредственном участии главы Приднестровья", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

© Sputnik / Алексей Майшев
С просьбой о поставке "Спутник V": лидер Приднестровья едет в Москву
В рабочем графике – встречи на площадках администрации президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, МИД РФ и других ведомств.

Запланировано общение с соотечественниками в официальном представительстве Приднестровья в Москве, а также с российскими СМИ.

Ранее в своем Telegram-канале Красносельский написал о том, что намерен продолжить переговоры по поставке российской вакцины в регион.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Приднестровье просит Путина помочь обеспечить регион вакциной
В Приднестровье начинается вакцинация против COVID-19
В Приднестровье ужесточают карантин: новые запреты
Теги:
визит в Россию, рабочий визит, Вадим Красносельский, Приднестровье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Лучшие фото в марте 2021 года – чем запомнится уходящий месяц
Ships once again moving along Suez Canal after Ever Given refloated
Видео: снова в путь – как была возобновлена навигация по Суэцкому каналу
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться