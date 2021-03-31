Быть или не быть – что последует за призывами отменить выборы в Гагаузии

Если выборы в Народное собрание Гагаузии отменят, депутаты нынешнего созыва все еще могут успеть принять бюджет.

Комрат, 31 мар – Sputnik, Максим Топал. Беспрецедентная ситуация, когда выборы нужно приостановить несмотря на то, что избирательная кампания идет полным ходом, сложилась в Гагаузии. В случае, если парламент страны все же проголосует за введение в Молдове режима чрезвычайного положения, депутаты из Гагаузии должны будут подчиниться, "чтобы не нарушать закон", рассказал Sputnik председатель Народного собрания (НСГ) Владимир Кысса.

© Sputnik / Maxim Topal Председатель НСГ Владимир Кысса

"Такого еще никогда не было. Я думаю, должна заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям, но если будет необходимость – [депутатов] придется отзывать из отпуска и собирать заседание НСГ. Будем консультироваться с аппаратом Народного собрания", – заявил Кысса.

По его словам, теоретически отзыв депутатов из отпуска, связанного с избирательной кампанией, должен пройти легко, поскольку "мандат депутата действует до избрания нового состава".

"Депутаты полномочны принимать законы, постановления, кроме внесения изменений в Уложение (Конституцию) Гагаузии. То есть еще есть шанс принять бюджет Гагаузии на текущий год, да и другие законопроекты. За два месяца можно еще много работы выполнить", – добавил председатель НСГ.

С инициативой переноса выборов в Гагаузии ранее выступил лидер социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон. Он считает, что "вопросом номер один" в политической повестке дня на данный момент являются не выборы, а решение проблемы пандемии коронавируса и массовой вакцинации населения.

В Партии социалистов считают, что "досрочные парламентские выборы и любые другие выборы должны быть отложены до стабилизации ситуации".

"В этом контексте я предложил своим коллегам обратиться к властям Гагаузской автономии с предложением перенести на более поздний срок выборы в Народное собрание, намеченные на 16 мая. Здоровье и жизнь людей намного важнее политической борьбы", – сказал экс-президент.

Пока же избирательная кампания в Гагаузии идет в нормальном режиме. Как рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Гагаузии Яна Коваленко, "избирательная кампания будет приостановлена только в том случае, если НСГ вынесет решение о переносе даты выборов".

"Пока что работаем в штатном режиме. Если и будет введен режим ЧП, мы ждем решения Народного собрания. Самостоятельно вынести решение об отмене или продлении выборов мы не можем, у нас нет таких полномочий", – говорит глава регионального ЦИК.

Как будут развиваться события дальше? Отвечая на этот вопрос, политический обозреватель Вячеслав Крачун выразил уверенность, что все задействованные в избирательной кампании стороны должны "собраться и обсудить" положение дел.

"Если проводить выборы, то какие меры принять, чтобы на избирательных участках не скапливались очереди? Если откладывать выборы, то на какую дату? Среди рисков – и отсутствие бюджета Гагаузии. Я не думаю, что сейчас есть готовый ответ на вопрос "проводить выборы или нет". Назрели консультации между участниками этого процесса. Пусть они озвучивают варианты, исходя из их компетенций", – подчеркнул Крачун.

С ним согласен и политический аналитик Сергей Манастырлы. По его мнению, если правые партии не опротестуют вероятное решение парламента о введении чрезвычайного положения, то выборы на территории автономного региона действительно будут отменены.

"Учитывая характер регионального законодательства, решение о переносе выборов, о новой дате выборов остается за Народным собранием Гагаузии и Исполнительным комитетом в пределах их полномочий. Необходимость на полпути переносить избирательную кампанию в регионе возникла впервые. Конечно, юридический отдел Народного собрания будет принимать решение, но я предполагаю, что кандидатам, которые уже собрали подписи, затем придется регистрироваться и собирать подписи вновь", – заключил Манастырлы.

Напомним, выборы в Народное собрание Гагаузии были назначены на 16 мая 2021 года. Согласно законодательству, в автономии должны работать 35 депутатов, избираемых по одномандатным округам.

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