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Башкан Гагагаузии встретилась с консулом Турции в Комрате

Ирина Влах приглашена участвовать в Дипломатическом форуме в Турции

© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210401/34213373/Irina-Vlakh-priglashena-uchastvovat-v-Diplomaticheskom-forume-v-Turtsii.html

Приглашение башкану Гагаузии поступило от министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Глава Гагаузии Ирина Влах получила приглашение на участие в Дипломатическом форуме, который состоится 18-20 июня в Анталии (Турция) под эгидой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Личное приглашение от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу башкану передал консул Турецкой Республики в Комрате Хасан Акдоган.

"Во время встречи с консулом состоялся обмен мнениями относительно эволюции эпидемиологической ситуации и социально-политической обстановки в Гагаузии и Республике Молдова в целом", - сообщила пресс-служба башкана Гагаузии.

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Влах и Акдоган обсудили этапы внедрения текущих проектов, реализуемых в Гагаузии при финансовой поддержке правительства Турции.

В работе Дипломатического форума примут участие политические лидеры мировых держав и международных организаций, которые обсудят эволюцию взаимоотношений в свете последствий пандемии и глобального экономического кризиса.

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Теги:
Ирина Влах, Гагаузия

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