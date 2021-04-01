Ирина Влах приглашена участвовать в Дипломатическом форуме в Турции

Приглашение башкану Гагаузии поступило от министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Глава Гагаузии Ирина Влах получила приглашение на участие в Дипломатическом форуме, который состоится 18-20 июня в Анталии (Турция) под эгидой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Личное приглашение от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу башкану передал консул Турецкой Республики в Комрате Хасан Акдоган.

"Во время встречи с консулом состоялся обмен мнениями относительно эволюции эпидемиологической ситуации и социально-политической обстановки в Гагаузии и Республике Молдова в целом", - сообщила пресс-служба башкана Гагаузии.

Влах и Акдоган обсудили этапы внедрения текущих проектов, реализуемых в Гагаузии при финансовой поддержке правительства Турции.

В работе Дипломатического форума примут участие политические лидеры мировых держав и международных организаций, которые обсудят эволюцию взаимоотношений в свете последствий пандемии и глобального экономического кризиса.

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