Россия подтвердила готовность поставки в Молдову вакцины от COVID-19

О перспективах сотрудничества РФ и Молдовы говорилось на встрече замминистра иностранных дел России и госсекретаря МИДЕИ в Москве.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Россия подтвердила готовность в ближайшее время предоставить Молдове партию вакцины против коронавируса. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко на встрече в Москве с госсекретарем МИДЕИ Думитру Соколаном.

"Исходя из сложной эпидемиологической ситуации и предыдущих обращений молдавских официальных лиц, российская сторона сообщила о готовности в ближайшее время предложить Молдове партию вакцины против COVID-19", – отметили в пресс-службе МИДЕИ.

Дипломаты обсудили актуальные темы молдавско-российских двусторонних отношений, связанные с активизацией политического диалога, перспективами сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.

Соколан и Руденко подтвердили необходимость организации в ближайшем будущем межминистерских политических консультаций. Собеседники также подчеркнули важность возобновления переговоров по приднестровскому урегулированию, в том числе в формате "5+2".

"Стороны выразили общее мнение о необходимости сохранения дружественного и конструктивного характера двустороннего взаимодействия двух стран в духе принципов, заложенных в базовом договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года", – говорится в сообщении МИД РФ.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. Парламент решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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