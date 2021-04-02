Новая встреча Вадима Красносельского в Москве: что обсудили ее участники

У гостя в ходе рабочего визита в российскую столицу запланированы беседы с представителями различных ветвей власти России.

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в рамках визита в Москву встретился с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом.

"Учитывая, что мой собеседник – правозащитник, имеющий богатый профессиональный опыт, особое внимание уделили аспектам, связанным с реализацией и защитой прав и интересов приднестровских россиян и соотечественников в целом", – отметил он в своем телеграм-канале.

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, Красносельский подчеркнул важнейшую стабилизирующую роль Российской Федерации как страны-миротворца и гаранта в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. Он выразил признательность российской стороне за поддержку, включая ожидаемое предоставление Тирасполю вакцины "Спутник V", отметив, что это имеет особое значение для защиты жизни и здоровья людей в условиях борьбы с пандемией.

Красносельский пригласил Александра Брода снова посетить Приднестровье.

Накануне, 1 апреля, приднестровский лидер встретился с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Была достигнута договоренность о поставке в Приднестровье партии российской вакцины "Спутник V" в количестве 62 тысяч доз: 42 тысячи прибудут в апреле, остальные 20 тысяч – в течение мая.

Кроме того, собеседники обсудили аспекты, связанные с текущим состоянием процесса молдавско-приднестровского урегулирования, а также функционированием миротворческой миссии на Днестре.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova