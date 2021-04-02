Новая встреча Вадима Красносельского в Москве: что обсудили ее участники

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в рамках визита в Москву встретился с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом.
"Учитывая, что мой собеседник – правозащитник, имеющий богатый профессиональный опыт, особое внимание уделили аспектам, связанным с реализацией и защитой прав и интересов приднестровских россиян и соотечественников в целом", – отметил он в своем телеграм-канале.
Красносельский пригласил Александра Брода снова посетить Приднестровье.
Накануне, 1 апреля, приднестровский лидер встретился с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Была достигнута договоренность о поставке в Приднестровье партии российской вакцины "Спутник V" в количестве 62 тысяч доз: 42 тысячи прибудут в апреле, остальные 20 тысяч – в течение мая.
Кроме того, собеседники обсудили аспекты, связанные с текущим состоянием процесса молдавско-приднестровского урегулирования, а также функционированием миротворческой миссии на Днестре.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>