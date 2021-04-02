КС ответил социалистам по поводу первого указа Санду о выдвижении Гаврилицы

С запросом о контроле конституционности в инстанцию 24 марта обратились депутаты от ПСРМ Александр Суходольский и Василе Боля.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Конституционный суд отклонил как недопустимый запрос депутатов-социалистов, которые требовали признать не соответствующим Основному закону указ президента о первом, неудачном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом в премьер-министры.

Юристы Партии социалистов отмечали, что первый указ президента Майи Санду о выдвижении Натальи Гаврилицы в качестве кандидата в премьер-министры был фиктивным. А на момент рассмотрения программы в парламенте документ о выдвижении кандидата не был опубликован в "Официальном мониторе".

"Объявляется недопустимым поданный депутатами парламента Молдовы Василе Болей и Александром Суходольскими запрос о контроле конституционности указа президента республики №25-IX от 27 января 2021 года о выдвижении кандидата на пост премьер-министра. Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит. Оно вступает в силу с момента принятия и публикуется в "Официальном мониторе" (Официальный вестник – ред.)", – сказано в документе КС.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

Глава государства завершила 29 марта консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку и обратилась с соответствующим запросом в КС.

В среду парламент ввел чрезвычайное положение из-за коронавируса, которое вступило в силу с 1 апреля и продлится до 30 мая. Согласно местному законодательству, "в период чрезвычайного, осадного или военного положения, введенного на всей территории страны, не допускаются внесение изменений в Конституцию, а также проведение выборов в центральные и местные органы публичной власти и республиканских и местных референдумов".

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