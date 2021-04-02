Приднестровье и Россия выступили за встречи в формате "5+2" на регулярной основе

Глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев и посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын обсудили перспективы переговорного процесса в 2021 году.

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр – Sputnik. Переговорный процесс стал главной темой встречи в Москве посла по особым поручениям МИД России Виталия Тряпицына и главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева.

"Собеседники сошлись во мнении о востребованности более вовлеченного международного участия в процесс урегулирования, в том числе путем организации встреч в формате "5+2" на регулярной основе", – отметили в пресс-службе приднестровского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты выступили за необходимость активизации работы на всех его уровнях. Также была подчеркнута недопустимость любых односторонних шагов, ведущих к ухудшению атмосферы в диалоге и ущемлению прав и интересов людей, проживающих в Приднестровье.

"Игнатьев констатировал отсутствие прогресса в разрешении проблем в области автотранспорта, телекоммуникаций, уголовных дел и межбанковского взаимодействия", - отметили в коммюнике.

Собеседники также обсудили развитие российско-приднестровского сотрудничества в различных областях, включая борьбу с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США – как наблюдатели.

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