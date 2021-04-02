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Приднестровье и Россия выступили за встречи в формате "5+2" на регулярной основе

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (325)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210402/34235822/pridnestrove-i-rossiya-vystupili-za-vstrechi-v-formate-5-plius-2-na-regulyarnoy-osnove.html

Глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев и посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын обсудили перспективы переговорного процесса в 2021 году.

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр – Sputnik. Переговорный процесс стал главной темой встречи в Москве посла по особым поручениям МИД России Виталия Тряпицына и главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева.

"Собеседники сошлись во мнении о востребованности более вовлеченного международного участия в процесс урегулирования, в том числе путем организации встреч в формате "5+2" на регулярной основе", – отметили в пресс-службе приднестровского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты выступили за необходимость активизации работы на всех его уровнях. Также была подчеркнута недопустимость любых односторонних шагов, ведущих к ухудшению атмосферы в диалоге и ущемлению прав и интересов людей, проживающих в Приднестровье.

Вадим Красносельский с визитом в Москве.
© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
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"Игнатьев констатировал отсутствие прогресса в разрешении проблем в области автотранспорта, телекоммуникаций, уголовных дел и межбанковского взаимодействия", - отметили в коммюнике.

Собеседники также обсудили развитие российско-приднестровского сотрудничества в различных областях, включая борьбу с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США – как наблюдатели.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (325)

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Теги:
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