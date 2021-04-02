Эксперты критически оценили отчет Майи Санду о ста днях на посту президента

По мнению аналитиков, глава государства занималась больше политической борьбой, чем задачами, которые должно выполнять высшее должностное лицо в государстве.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Эксперты не разделяют оптимистических оценок, которые прозвучали в отчете президента Молдовы Майи Санду, приуроченном к первым ста дням ее пребывания на посту главы государства.

Политологи отмечают, что главным направлением деятельности Санду с самого начала ее президентства стала политическая борьба, в том числе действия, направленные на роспуск парламента.

Отчет получился довольно скромным, несмотря на то, что ему посвящена специальная страница на вебсайте администрации президента. Некоторые из перечисленных достижений вызывают удивление, считает политолог Корнелиу Чуря. "Например, "выход из международной изоляции" — ведь никакой изоляции не было", — сказал Чуря в комментарии для Sputnik Молдова.

"Есть ощущение того, что реальные приоритеты Майи Санду были не совсем теми, что перечислены в отчете. Намного больше времени она уделяла политической борьбе, чем обеспечению страны вакцинами", — сказал эксперт.

Чуря также отметил, что судя по отчету президента, Санду частично присвоила себе заслуги, которые не принадлежат ей полностью. Например, то же выделение вакцины по линии COVAX — нельзя сказать, что это исключительная заслуга президента.

© Sputnik / Rodion Proca Корнелиу Чуря

"Первый блин вышел комом. Надеемся, Майя Санду поймет, что в первой части своего мандата она занималась не совсем тем, чем должна была, и это упражнение окажется полезным для нее", — констатировал эксперт.

С этими оценками перекликается мнение политического аналитика Яна Лисневского, который считает, что единственное из предвыборных обещаний, в выполнении которых президенту удалось продвинуться — это провоцирование досрочных парламентских выборов.

"Продвижение к досрочным выборам — пока можем сказать, что за сто дней это единственное, чем может похвастаться госпожа президент", — сказал эксперт.

По мнению политолога, из перечисленных в отчете достижений с некоторыми допущениями можно отметить только ряд официальных визитов, которые совершила Майя Санду.

"К сожалению, толка от этих визитов было немного, и заметного эффекта на продвижение внешней политики страны они не оказали", — отметил Лисневский.

Что касается обеспечения Молдовы вакцинами, то и здесь об успехах говорить рано, считает политолог.

"Здесь мы видим пока только политизацию вопроса с поставкой вакцин. Молдавское общество и так раздроблено, теперь оно начинает дробиться еще и "по вакцинам", и по взглядам на меры, которые необходимо предпринять для борьбы с распространением COVID-19", — сказал эксперт.

© Sputnik / Mihai Caraus Ян Лисневский

По мнению Лисневского, задачи борьбы с последствиями эпидемии диаметрально противоположны стремлению президента добиться роспуска парламента.

"Невозможно одновременно готовиться к досрочным выборам и заверять, что ты борешься с пандемией COVID-19. Либо ты хочешь остановить распространение вируса и создаешь полномочное правительство, либо провоцируешь досрочные выборы, а вместе с ними и новую вспышку заболеваемости, как это было ранее и на местных, и на президентских выборах", — заключил политический аналитик.

Второго апреля исполнилось ровно 100 дней с момента вступления Майи Санду в должность президента Молдовы. В этой связи в пятницу был обнародован подробный отчет, озаглавленный "3 приоритета, 44 достижения" и раскрывающий список целей, которые, по мнению Санду и ее администрации, главе государства удалось успешно реализовать в стодневный срок.

Собственно, тремя главными приоритетами президент Молдовы наметила следующее: выход из пандемического и экономического кризисов, борьба с коррупцией и вывод республики из международной изоляции.

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