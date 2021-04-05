Спикер парламента Молдовы обратилась к генсеку СЕ по поводу действий Санду

Как сообщили Sputnik Молдова в пресс-службе законодательного органа, письмо спикера парламента к главе Совета Европы было подписано 1 апреля и отправлено в пятницу. "Ответа пока нет", – уточнили в пресс-службе.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная обратилась к генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич с просьбой выступить посредником в разрешении институционального конфликта между президентом и высшим законодательным органом республики.

Гречаная сообщила, что 29 марта глава государства Майя Санду обратилась в Конституционный суд по поводу констатации обстоятельств для роспуска парламента. Поводом для направления такого запроса со стороны президента стало неутверждение парламентом правительства в течение трех месяцев.

"Законодательный орган подчеркивает факт, что априори не выполнены условия, предусмотренные Конституцией, для роспуска парламента, о существовании политической воли для утверждения правительства президента постоянно информировали и неоднократно просили выдвинуть кандидатуру парламентского большинства на пост премьера", – сказано в письме Гречаной к Пейчинович-Бурич.

По ее словам, "в действиях президента Молдовы отмечаются попытки отклонения от конституционных обязательств как нейтральной силы, создаются политические блокировки с непредсказуемыми последствиями для демократии и правового государства".

"Действия президента не соответствуют заключениям Европейской комиссии за демократию (Венеция) через право №886 от 19 июня 2017 года и №954 от 24 июня 2019 года", — сказано в тексте письма.

© Photo : пресс-служба парламента Молдовы Письмо спикера парламента Молдовы Зинаидый Гречаной к генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич

Спикер парламента считает "безответственной попытку главы государства распустить высший законодательный орган в условиях беспрецедентного пандемического кризиса, а также в условиях существовали политической воли для утверждения правительства".

"Просим вмешаться в качестве посредника в институциональный конфликт между президентом и парламентом для восстановления правого порядка и возвращения главы государства в конституционное поле", – сказано в письме Гречаной к генсеку Совета Европы.

© Photo : пресс-служба парламента Молдовы Письмо спикера парламента Молдовы Зинаидый Гречаной к генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

Глава государства завершила 29 марта консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку, и обратилась с соответствующим запросом в КС.

В среду парламент ввел чрезвычайное положение из-за коронавируса, которое вступило в силу с 1 апреля и продлится до 30 мая. Согласно местному законодательству, "в период чрезвычайного, осадного или военного положения, введенного на всей территории страны, не допускаются внесение изменений в Конституцию, а также проведение выборов в центральные и местные органы публичной власти и республиканских и местных референдумов".

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