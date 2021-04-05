ПСРМ: 100 дней президентства Санду можно описать одним словом "разочарование"

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Чем выше были ожидания, тем больше разочарований, заявил депутат-социалист Василий Боля в понедельник на брифинге, посвященном 100 дням президентства Майи Санду.

По его словам, это не отчет о действиях главы государства, какими их видят в Партии социалистов, а отчет глазами граждан Молдовы.

"С самого начала надо сказать, что первые 100 дней можно охарактеризовать одним словом – "разочарование". Насколько высокими были ожидания, настолько горьким стало разочарование граждан, потому что дела в стране развивались в плохом направлении практически во всех сферах", – сказал Боля.

Он отметил, что жители страны ощутили на себе эти 100 дней президентства. По его словам, это полное разочарование и отсутствие заботы со стороны государства о гражданах.

"Это президент, в течение 100 дней срока которого поднялись цены на все категории товаров. Это глава государства, который за 100 дней забыл об обещании быть транспарентным и ответственным президентом. Это президент, который создал новые рабочие места в администрации главы государства для членов партии (PAS – ред.)... Это президент, который заявлял в том числе перед внешними партнерами, что будет продвигать стратегию юстиции и взял на себя обязательство промульгировать соответствующий документ, а в итоге разочаровала не только граждан, но и внешних партнеров. Это президент, который боится выходить в народ. Это глава государства, который каждый раз, когда ее спрашивают о чем-то, всегда говорит "это не моя компетенция", "не могу сделать", "не хочу...", – сказал Боля. Социалисты обратили внимание на плохое управление пандемическим кризисом со стороны президента. По их мнению, Санду в ходе предвыборной кампании делала популистские заявления. Также они обратили внимание, что за время президентства глава государства совершила лишь два визита в районы страны.

Среди прочего, как отметили представители ПСРМ, Санду не демонтировала забор перед зданием администрации президента, как обещала.

Депутат Григорий Новак считает, что глава государства продемонстрировала "отсутствие транспарентности" и попытки продвижения в администрацию президента сомнительных лиц, в том числе "преступников и коррупционеров", "которые нанесли ущерб государственному бюджету".

"Санду обещала стать президентом всех граждан, а стала президентом PAS", – отметил Новак.

Он раскритиковал решение президента изменить состав Высшего совета безопасности, а также указы Санду в первые 100 дней мандата.

"Из 58 указов, изданных за 100 дней, в 30% случаев главной целью было назначение на посты более лояльных людей", – добавил Новак.

По его словам, сейчас Санду настаивает на досрочных парламентских выборах лишь для того, чтобы пропрезидентская партия "PAS получила дополнительные голоса", то есть больше кресел в законодательном органе.

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"Конечно, 100 дней – это недостаточное время для достижения того, что было обещано, но, по крайней мере, для того, чтобы попытаться продвинуть какие-то инициативы", – добавил Новак.

Депутат охарактеризовал Майю Санду на посту главы государства как "президента разочарований", президента подорожаний, президента локдауна, президента-марионетки".

Второго апреля исполнилось ровно 100 дней с момента вступления Майи Санду в должность президента Молдовы. В этой связи в пятницу был обнародован подробный отчет, озаглавленный "3 приоритета, 44 достижения" и раскрывающий список целей, которые, по мнению Санду и ее администрации, главе государства удалось успешно реализовать в стодневный срок. Тремя главными приоритетами президент Молдовы наметила следующее: выход из пандемического и экономического кризисов, борьба с коррупцией и вывод республики из международной изоляции.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября 2020 года. За пост главы государства боролись Майя Санду и Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов (943 006). Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы. Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства 24 декабря.

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