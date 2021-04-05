С кем из российских дипломатов намечена встреча у Вадима Красносельского

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретится с рядом представителей МИДа России. Этим сообщением приднестровский лидер поделился в своем телеграм-канале.

"Запланирован ряд встреч на площадке внешнеполитического ведомства России", - отметил он.

В ближайшее время, по его словам, намечена встреча с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко.

Приднестровский лидер находится с визитом в Москве. На прошлой неделе Красносельский, в частности, встретился с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Тогда была достигнута договоренность о поставке в Приднестровье партии российской вакцины "Спутник V" в количестве 62 тысяч доз: 42 тысяч - в апреле, 20 тысяч – в течение мая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova