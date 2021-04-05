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Вадим Красносельский

С кем из российских дипломатов намечена встреча у Вадима Красносельского

© CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210405/34265761/S-kem-iz-rossiyskikh-diplomatov-namechena-vstrecha-u-Vadima-Krasnoselskogo.html

Лидер Приднестровского региона в своем посте в телеграм-канале поделился планами будущих рабочих встреч.

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретится с рядом представителей МИДа России. Этим сообщением приднестровский лидер поделился в своем телеграм-канале.

"Запланирован ряд встреч на площадке внешнеполитического ведомства России", - отметил он.

Вадим Красносельский с визитом в Москве.
© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Новая встреча Вадима Красносельского в Москве: что обсудили ее участники
В ближайшее время, по его словам, намечена встреча с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко.

Приднестровский лидер находится с визитом в Москве. На прошлой неделе Красносельский, в частности, встретился с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Тогда была достигнута договоренность о поставке в Приднестровье партии российской вакцины "Спутник V" в количестве 62 тысяч доз: 42 тысяч - в апреле, 20 тысяч – в течение мая.

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Теги:
Вадим Красносельский, Приднестровье

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