20:12 05 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.29
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.65
Поиск
Флаги РФ и ПМР

О чем говорили на встрече лидер Приднестровья и замглавы МИД России

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210405/34271078/O-chem-govorili-na-vstreche-lider-Pridnestrovya-i-zamglavy-MID-Rossii.html

Диалог Вадима Красносельского и Андрея Руденко состоялся на площадке российского внешнеполитического ведомства.

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский и заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудили перспективные направления сотрудничества между Приднестровьем и Российской Федерацией. Встреча прошла на площадке МИД России.

"Говорили о развитии взаимодействия в социально-гуманитарной и торгово-экономической сфере, обеспечении прав и интересов жителей Приднестровья, функционировании миротворческой операции на Днестре. В этом контексте приднестровская сторона представила ряд практических предложений по активизации двусторонних контактов, а также стабилизации обстановки", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.
Вадим Красносельский встретился с заместителем Министра иностранных дел России Андреем Руденко
© CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья
Вадим Красносельский встретился с заместителем Министра иностранных дел России Андреем Руденко

Красносельский поблагодарил российскую сторону за поддержку Приднестровья в различных областях, включая противодействие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он выразил особую признательность российской стороне за предоставление региону партии вакцины "Спутник V".

Россия. Москва
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Приднестровье и Россия выступили за встречи в формате "5+2" на регулярной основе
Собеседники обсудили и переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем. Оба высказались за скорейшее возобновление активной работы всех переговорных механизмов.

"Было выражено обоюдное мнение о недопустимости принятия любых односторонних решений, которые могут навредить интересам жителей Приднестровья", - подчеркнули в пресс-службе.

С российской стороны во встрече также приняли участие посол по особым поручениям России Виталий Тряпицын и директор второго департамента стран СНГ Алексей Полищук, с приднестровской – глава внешнеполитического ведомства, главный переговорщик от Тирасполя Виталий Игнатьев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

С кем из российских дипломатов намечена встреча у Вадима Красносельского
Новая встреча Вадима Красносельского в Москве: что обсудили ее участники
Теги:
Вадим Красносельский, МИД России, МИД РФ, Приднестровье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
В одном из кишиневских кафе посетители могут посидеть за ождним столом с кошками.
Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе
Spain: Barcelona police evict beachgoers breaching COVID restrictions
Видео: долой с пляжа - испанская полиция разогнала нарушителей эпидправил
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться