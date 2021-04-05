О чем говорили на встрече лидер Приднестровья и замглавы МИД России

Диалог Вадима Красносельского и Андрея Руденко состоялся на площадке российского внешнеполитического ведомства.

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский и заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудили перспективные направления сотрудничества между Приднестровьем и Российской Федерацией. Встреча прошла на площадке МИД России.

"Говорили о развитии взаимодействия в социально-гуманитарной и торгово-экономической сфере, обеспечении прав и интересов жителей Приднестровья, функционировании миротворческой операции на Днестре. В этом контексте приднестровская сторона представила ряд практических предложений по активизации двусторонних контактов, а также стабилизации обстановки", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья Вадим Красносельский встретился с заместителем Министра иностранных дел России Андреем Руденко

Красносельский поблагодарил российскую сторону за поддержку Приднестровья в различных областях, включая противодействие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он выразил особую признательность российской стороне за предоставление региону партии вакцины "Спутник V".

Собеседники обсудили и переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем. Оба высказались за скорейшее возобновление активной работы всех переговорных механизмов.

"Было выражено обоюдное мнение о недопустимости принятия любых односторонних решений, которые могут навредить интересам жителей Приднестровья", - подчеркнули в пресс-службе.

С российской стороны во встрече также приняли участие посол по особым поручениям России Виталий Тряпицын и директор второго департамента стран СНГ Алексей Полищук, с приднестровской – глава внешнеполитического ведомства, главный переговорщик от Тирасполя Виталий Игнатьев.

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