Гречаная обсудила с членами правительства возможность пересмотра режима ЧС

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Развитие ситуации с пандемией, эффективность новых ограничений и процесс вакцинации в нашей стране обсуждали 5 апреля председатель парламента Зинаида Гречаная и члены действующего правительства во главе с временно исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем. На еженедельной встрече, созванной спикером, присутствовал и генпримар муниципия Кишинев Ион Чебан, сообщает пресс-служба парламента.

"Была проанализирована текущая эпидемиологическая ситуация, которая продолжает вызывать тревогу, учитывая, что фиксируется большое количество смертей и людей, находящихся в реанимации. Были оценены существующие ограничения, изучена возможность пересмотра некоторых из них, а также введения других мер", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Зинаида Гречаная отметила, что действия центральных и местных властей должны обеспечивать защиту жизни и здоровья жителей. По словам председателя парламента, необходимо срочно закупить вакцины в достаточном количестве для массовой иммунизации людей. "Это позволит нам в кратчайшие сроки вернуться к нормальной жизни", - отметила Зинаида Гречаная.

Также официальные лица затронули социально-экономическую ситуацию в стране с точки зрения чрезвычайного положения, объявленного парламентом с 1 апреля по 30 мая. В этом контексте представители исполнительной власти проинформировали спикера о предпринятых и последующих действиях, проанализировав возможные меры экономической поддержки как бизнес-сектора, так и каждого отдельного гражданина.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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