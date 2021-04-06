О чем говорили на встрече Вадим Красносельский и Константин Затулин

Диалог лидера Приднестровья и первого зампреда Комитета Госдумы РФ по делам СНГ состоялся на площадке нижней палаты российского парламента.

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в Государственной думе России с первым зампредом Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным. Стороны обсудили практические шаги, направленные на защиту прав и интересов российских соотечественников в Приднестровье.

"Собеседники отметили необходимость дальнейшей работы по созданию правового механизма, упрощающего получение российского гражданства жителями Приднестровья. Также уделили внимание вопросам консульской и социально-экономической поддержки населения региона", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский встретился в Государственной Думе России с Константином Затулиным

Красносельский подчеркнул безальтернативность существующего миротворческого формата, который почти за три десятилетия доказал свою эффективность и надежно обеспечивает мир и стабильность на берегах Днестра.

На встрече также говорилось о возможных путях реализации имеющегося потенциала сотрудничества между Приднестровьем и Россией, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и других областях.

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