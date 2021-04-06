Посольство России поздравило Молдову с годовщиной установления дипотношений

Посольство РФ в Молдове неизменно выступает за конструктивный диалог и укрепление дружеских, взаимовыгодных отношений в интересах народов Молдовы и России.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Посольство России в Республике Молдова поздравило руководство страны и всех друзей РФ с 29-й годовщиной подписания Протокола об установлении дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова.

"Неизменно выступаем за конструктивный диалог и укрепление дружеских, взаимовыгодных отношений в интересах народов наших стран", - отметили в дипмиссии.

29 лет назад, 6 апреля 1992 года, были установлены дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Молдова.

Договорно-правовая база отношений между Молдовой и Россией к настоящему времени насчитывает порядка 200 двусторонних документов о сотрудничестве в различных областях.

Так, с 1996 года работает Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, определяющая развитие торгово-экономических отношений между двумя странами и предусматривающая ряд мер в области таможенного контроля, транспорта, энергетики, сотрудничества в других отраслях в рамках СНГ.

19 ноября 2001 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве двух стран (вступил в силу 13 мая 2002 года). В преамбулу документа включены положения о стратегическом партнерстве между двумя странами и роли России как посредника и гаранта политического урегулирования приднестровской проблемы. В ноябре 2011 года действие документа было автоматически продлено на десять лет.

С 2012 года между Молдовой и Россией действует торговый режим, предусмотренный Договором о зоне свободной торговли в рамках СНГ (подписан 18 октября 2011-го, ратифицирован молдавским парламентом 27 сентября 2012 года).

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