Гречаная о Матвиенко: совместная работа улучшит межпарламентский диалог

Зинаида Гречаная уверена, что взаимопонимание и доверие в общении с Валентиной Матвиенко внесли вклад в решение всех приоритетных вопросов сотрудничества Молдовы и России.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная передала поздравления с днем рождения Валентине Матвиенко, председателю Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ и председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Сообщение опубликовано в среду на официальной странице спикера молдавского парламента в Facebook.

"Пожелала ей больших успехов, удачи и неиссякаемой творческой энергии в своей ответственной деятельности. Искренне дорожу установившимися между нами взаимопониманием и доверием, которые внесли бесспорный вклад и неотъемлемую ценность в решение всех приоритетных вопросов двустороннего сотрудничества", – отметила Гречаная.

Спикер также выразила уверенность в том, что продолжение конструктивного диалога и активной совместной работы будут способствовать дальнейшему наращиванию парламентского диалога между Молдовой и Россией в том числе в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

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