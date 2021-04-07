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Майя Санду

Санду о событиях 7 апреля 2009 года: об "успехах" Молдовы и своих надеждах

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210407/34289617/sandu-o-sobytiyakh-7-aprelya-2009-goda-ob-uspekhakh-moldovy-i-svoikh-nadezhdakh.html

Глава государства прокомментировала события 7 апреля 2009 года, когда в Кишиневе прошли беспорядки, в ходе которых были разгромлены здания администрации президента и парламента Молдовы.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду, говоря о событиях 7 апреля 2009 года, напомнила о необходимости "навести порядок в парламенте". Об этом глава государства написала на своей странице в соцсети Facebook.

Беспорядки у парламента Молдовы, события 7 апреля 2009 года
© Photo : Игорь Взоров
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Двенадцать лет назад в Кишиневе прошли беспорядки, в ходе которых были разгромлены здания администрации президента и парламента Молдовы. Причиной дебоша стали результаты состоявшихся 5 апреля 2009 года парламентских выборов. Победу тогда одержала Партия коммунистов, получив 60 мандатов в 101-местном парламенте. Оппозиция, недовольная итогами, организовала акции протеста, которые 7 апреля переросли в беспорядки. В результате пострадали несколько сотен человек, большинство из которых — полицейские. Также скончался молодой человек Валерий Бобок. По версии его родственников, он погиб от рук полицейских.

"Прошло 12 лет с 7 апреля 2009 года. Все это время люди просили прояснения и справедливости в отношении событий тех дней", – написала Санду.

Как полагает глава государства, разорвать порочный круг можно.

"Большинство людей в нашей стране – честные граждане, которые платят налоги государству и живут на деньги, заработанные заслуженно", – заявила Санду.

По ее мнению, после 7 апреля 2009 года "мы все стали более активными гражданами и более вовлеченными".

7 апреля 2009 года, толпа закидывает полицейских тротуарной плиткой.
© Photo : Игорь Взоров
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"И хотя за эти 12 лет у нас было достаточно разочарований, мы достигли того, чем можем гордиться. Мы защищали свою свободу и не допускали диктатуры в нашей стране. Мы строим открытое общество в Молдове, где мы учимся требовать своих прав и уважать наши различия", – пояснила глава государства.

Санду отметила, что ежедневно с каждым коррумпированным судьей, которого выгоняют из системы, страна приближается к лучшим временам.

Президент добавила, что предстоит еще много работы, чтобы построить страну, в которой люди будут хотеть жить.

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