Красносельский о вакцине "Спутник V" и отношениях Тирасполя и Кишинева

Вадим Красносельский раскрыл детали получения Приднестровьем вакцины от коронавируса, а также высказался об отношениях Кишинева и Тирасполя, перспективах региона на российском рынке и других вопросах.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский находится с визитом в Москве. Уже проведен ряд встреч с некоторыми официальными лицами РФ.

Подробнее о темах, обсуждаемых с российскими коллегами, Красносельский рассказал в интервью "Парламентской газете".

По словам политика, на левом берегу Днестра сейчас третья волна заражений COVID-19. В связи с этим местные власти начали вакцинацию населения и надеются на помощь российских властей, а именно на предоставление препарата "Спутник V". На сегодняшний момент, по данным Красносельского, регион располагает двумя тысячами доз AstraZeneca и одной тысячей Pfizer.

"Мое пребывание в России связано с договоренностью именно по поставке данной вакцины. Как происходили переговоры: еще 28 декабря при моей встрече с Дмитрием Козаком была достигнута принципиальная договоренность по поставке Приднестровью 30 тысяч доз препарата. Но тогда были некоторые обстоятельства, которые препятствовали этому", – отметил Красносельский.

Как рассказал приднестровский лидер, это было связано с тем, что российская вакцина в Молдове еще не была зарегистрирована, а также у нее не было коммерческой цены.

"Так понимаю, все сложности уже преодолены и в апреле и мае этого года нам поставят вакцину. Мы ждем, сейчас решаются технические и логистические вопросы этой поставки", – пояснил политик.

Также он подчеркнул, что приднестровские власти могут сами закупить вакцину и к сентябрю смогут достичь хороших результатов в борьбе с пандемией.

Об отношениях с Молдовой

По мнению Красносельского, отношения Кишинева и Тирасполя – непростые. Как объяснил глава Приднестровья, проблемы начались еще до президентства Майи Санду.

"Проблемы с переговорным процессом постоянного совещания "5+2" начались еще с июня 2019 года. Это не связано с госпожой Санду, это имеет свою историю. Фактически Молдова сорвала тогда итоговое подписание Братиславского соглашения в результате постоянного совещания формата "5+2", потом сорвала данное подписание в ноябре 2019 года уже в Баварии", – заявил Красносельский.

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После, как рассказал политик, резко сократилось количество встреч рабочих групп при формате "5+2".

"Самое главное, что произошло – неисполнение Кишиневом своих обязательств по этим неподписанным соглашениям и договоренностям. Конечно, пандемия еще усугубила данную стагнацию. В 2021 году мы столкнулись с тем, что в переговорном процессе наступила большая пауза. Новый президент Майя Санду теперь получила то, что получила. Рано или поздно ей придется заняться этим вопросом", – считает Красносельский.

Он также согласился, что на данную ситуацию могла оказать влияние и политическая нестабильность на правом берегу Днестра. Красносельский пожелал молдавским властям "достичь стабильности и сформировать органы власти, чтобы перейти к нормальному переговорному процессу".

О заявлениях по поводу миротворцев © Sputnik / Сергей Мамонтов Кому мешают российские миротворцы в Приднестровье

Также приднестровский лидер прокомментировал многочисленные заявления разных политиков о необходимости вывода миротворческих сил из Приднестровского региона.

По мнению Красносельского, многие, говоря о миротворцах, думают лишь о военной составляющей, в то время как этот миротворческий контингент является "возможностью продолжения переговорного процесса между двумя берегами Днестра, а также гарантией защиты граждан".

О российском рынке

Красносельский также затронул экономическую ситуацию в регионе. Он подтвердил, что пандемия и засуха серьезно сказались на объемах производства и последующем экспорте.

Несмотря на это, как подчеркнул Красносельский, власти сумели выплатить зарплаты и пенсии населению, а также в целом выполнили все социальные обязательства перед гражданами.

По словам политика, основным рынком сбыта для Приднестровского региона всегда была Россия. Он уверен, что именно сотрудничество с РФ поможет выйти из кризиса.

"Для нас Россия очень интересна в том числе и как рынок сбыта. Это очень большой и надежный рынок. Пандемия, конечно, повлияла и на экспорт в РФ. Надеемся, что 2021-й станет годом увеличения экспорта из Приднестровья в РФ. Ведь еще в 2017 году экспорт составлял 8% от общего объема, а в 2019-м уже 15%, сейчас только просел до 11%, но уже есть тенденция роста", – пояснил Красносельский.

В заключении он отметил, что у него запланировано еще несколько встреч в Москве, некоторые из них в Госдуме РФ. Цель всех этих встреч, по словам Красносельского, – обсуждение взаимоотношений Приднестровья и России, экономической, гуманитарной и культурной их составляющих, а также вопросы поставки вакцины.

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