Додон: до конца мая Молдова получит 180 тысяч доз "Спутник V"

В ближайшие полтора месяца Молдова получит в качестве гуманитарной помощи еще около 400 тысяч доз вакцины против коронавируса.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. По словам лидера Партии социалистов Игоря Додона в ближайшие недели Молдова получит около 400 тысяч доз вакцины против коронавируса. Из них 180 тысяч доз – российский препарат "Спутник V", а также партия китайской вакцины и очередная поставк по платформе COVAX. Об этом политик заявил в телеинтервью на одном из молдавских телеканалов.

Додон также рассказал, почему Молдова получит только 180 тысяч доз российской вакцины.

"Эта партия – то, что смогла выделить РФ. Запросы на российскую вакцину очень большие. Они выделили на страны ближнего зарубежья какую-то часть, миллион с небольшим. Из них мы получим не так уж мало. Приоритет сейчас – провакцинировать население России", — объяснил Додон.

Несмотря на это, по словам Додона, к концу мая Молдова получит 400 миллионов доз вакцины.

"До конца мая мы должны получить около 400 тысяч доз. Это 180 тысяч из России, Турция обещала что-то, Китай обещал достаточно большую партию предоставить до конца апреля. Надеемся, и Румыния еще что-то даст. До конца мая мы должны получить еще 400 тысяч доз бесплатной гуманитарной помощи", — рассказал экс-президент.

По словам Додона, Молдова сможет начать закупку вакцин только к концу мая – началу июня.

"Где-то к середине июля — началу августа в Молдове должны быть около полутора миллионов доз", — заявил Додон.

По словам экс-президента, в бюджете предусмотрено около 400 миллионов леев для покупки вакцин. "Если покупать "Спутник V", 200 леев стоит одна вакцина. То есть мы можем закупить около двух миллионов доз", — добавил глава ПСРМ.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

В Минздраве Молдовы 6 апреля сообщили, что ведомство проинформировано по дипломатическим каналам о том, что российская сторона готова предложить республике в ближайшем будущем партию вакцины против COVID-19 "Спутник V".

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