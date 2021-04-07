Игорь Додон попросил власти РФ продлить льготы на экспорт молдавской продукции

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. По словам председателя Партии социалистов Игоря Додона введение импортных пошлин на отдельные категории молдавской продукции может привести к серьезным последствиям для аграриев страны.

"Мы договорились с Россией и открыли российский рынок для некоторых категорий товаров. До этого у нас на севере страны был период, когда никто даже не собирал яблоки, потому что нечего было делать с ними. Позже, в период моего президентства сначала открыли рынок, потом сняли пошлины", — рассказывает глава ПСРМ.

По словам Игоря Додона, по договоренности с российской стороной нулевую пошлину на определенные молдавские товары в 2018 году ввели на три месяца, с последующим продлением в том случае, если не наблюдается реэкспорта товаров из Европы через Молдову.

"Первое апреля прошло, а никто из нынешнего руководства эти вопросы решать не собирается. И что теперь делать? Повторять ситуацию 2014 года, когда яблоки мерзли на деревьях?", — задается вопросом Додон.

По словам политика, он попросил российскую сторону пересмотреть решение о возврате пошлин, но решение еще не принято.

Напомним, что торговые отношения между Молдовой и Россией осложнились после вступления в силу соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, что нарушило сложившуюся систему экономического сотрудничества нашей страны с государствами СНГ и действовавшего в тот период Таможенного союза.

Преференции в виде освобождения от таможенной пошлины Молдова получила в 2018 году по итогам договоренностей пятого президента республики Игоря Додона с российским лидером Владимиром Путиным. Действие этого механизма несколько раз продлевалось. В результате этих преференций, по словам Додона, с 2018 года молдавские производители сэкономили около двух миллиардов леев.

Решением российских властей до 31 марта 2021 года нулевая ставка действовала для овощей и овощной продукции, свежих яблок, груш и айвы. Она также устанавливалась для ввозимых на территорию России молдавских абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, сливы и терна. Семена подсолнечника, виноградные вина и сусло тоже не облагались таможенной пошлиной.

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