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Министерство иностранных дел и европейской интеграции

Главы МИД Молдовы и Украины обсудили ситуацию вокруг похищения судьи Чауса

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210407/34300268/glavy-mid-moldovy-i-ukrainy-obsudili-situatsiyu-vokrug-pokhischeniya-sudi-chausa.html

Исполняющий обязанности премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой в среду провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Министры обсудили случай похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса, который ранее просил политического убежища в Молдове, а несколько дней назад исчез при невыясненных обстоятельствах, сообщает пресс-служба МИДЕИ.

Дмитрий Кулеба сообщил своему молдавскому собеседнику, что украинские законодатели ожидали, что после успешного завершения судебного рассмотрения отказа в предоставлении убежища в Республике Молдова, бывший судья будет выдан властям Украины в соответствии с европейскими конвенциями и двусторонними соглашениями.

Государственный флаг Украины
© Sputnik / Виктор Толочко
Кейсы Чауса в украинском политическом гамбите: история "похищения" судьи

Глава украинского МИД подчеркнул, что госучреждения страны не причастны к похищению Чауса и для установления всех обстоятельств его дела, в том числе местонахождения бывшего судьи, предложил создать совместную молдавско-украинской рабочую группу.

В свою очередь, Аурелиу Чокой сообщил, что сразу после получения информации о похищении, были задействованы все специализированные госучреждения, а прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам возбудила уголовное дело.

"Оба чиновника отметили, что этот случай не повлияет на добрососедские отношения между Республикой Молдова и Украиной, а специализированные учреждения будут тесно сотрудничать для выяснения обстоятельств исчезновения гражданина Украины", — говорится в сообщении министерства.

Как похитили Чауса?

В субботу Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в секторе Центр Кишинева неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются ли они гражданами республики, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Сотрудник СИБ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Реакция СИБ Молдовы на похищение Чауса: что заявили в ведомстве

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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