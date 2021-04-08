Политический прогноз для Молдовы: от досрочных выборов к досрочным выборам

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Политический кризис в Молдове не утихает – хотя большинство депутатов парламента предлагают кандидата в премьеры, президент республики Майя Санду настаивает на проведении досрочных выборов. Каковы шансы на то, что выборы изменят расклад сил, образовавшийся в политической верхушке, рассказал в комментарии радиостудии Sputnik политолог Игорь Волницкий.

"На данный момент в парламент могут попасть три-четыре партии. Это подтверждают в том числе и социологические опросы", – сказал Волницкий.

Он не исключил, что в законодательном органе следующего созыва может оказаться лишь одна организация правого толка. Если положительный тренд, который сейчас демонстрируют демократы и "Платформа "DA", продолжится, то представители и этих политформирований, возможно, смогут пройти в парламент, но все зависит от того, как будет развиваться ситуация в ближайшее время, считает аналитик.

"Представьте ситуацию. Госпожа Санду и PAS, интенсивно продвигая идею досрочных выборов и учитывая, что они могут оказаться единственной партией правого толка в парламенте при этом не имея большинства, с кем они будут строить коалицию? С Иланом Шором, Ренато Усатым, Игорем Додоном?", – задался вопросом Волницкий.

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По его мнению, Санду и партия PAS, которой она руководила до того, как стала президентом, не будут рисковать и идти на открытую коалицию с "Нашей партией". "Потому что одно, когда Ренато Усатый тебя поддерживает и призывает избирателей голосовать за Майю Санду, и совсем другое – подписывать официальный документ, разделять сферы ответственности в правительстве и управлять вместе. Это уже большая проблема для Майи Санду", – сказал Волницкий.

Как считает эксперт, президент и PAS, "не готовы к политическому сожительству".

"Даже в 2019 году, когда Санду была премьером, они не так уж и принимали такое сотрудничество, а вот поддержку, да… Тогда они заявляли, поддержите нас, а руководить будем мы. Думаю, что такой же подход будет и после досрочных парламентских выборов – они хотят поддержки, но не пойдут на политическое сожительство, не согласятся на подписание (соглашения – ред.) с кем-либо, особенно с представителями сил не правого фланга. Потому что это может стать их фатальной ошибкой", – отметил Волницкий.

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Аналитик предполагает, если PAS окажется единственной силой правого толка в парламенте следующего созыва и не сможет сформировать ни с кем большинство, то левому флангу придется взять ответственность за управление страной.

"Может быть и такое, что не двух партий будет достаточно для обеспечения управления страны, а трех. Что тогда? Додон скажет, что не хочет управлять страной вместе с Усатым, Усатый – с Шором. И что тогда? От досрочных выборов к досрочным в условиях пандемического и экономического кризисов? Или же левые силы берут ответственность", – уточнил политолог.

Он добавил, что есть вариант и миноритарного правительства, но это означает лишь то, что досрочные выборы будут отложены на несколько месяцев.

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При этом Волницкий уточнил, что на данном этапе нельзя предполагать, что какая-то партия наберет большинство голосов в ходе досрочных выборов.

Что говорят опросы?

Согласно данным опроса компании iData, если бы в следующее воскресенье состоялись парламентские выборы, то 27,52% респондентов проголосовали бы за PAS, а за Партию социалистов – 22,57%. В тройку бы прошла и Партия "Шор" с 6,11%. Остальные политфомирования не заручились бы поддержкой и 5% опрошенных.

Чуть больше 19% участников опроса заявили, что не знают, за кого отдали бы свой голос. Порядка 11% отметили, что не собираются принимать участие в выборах, а 3,39% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Опрос проводился в период 20-31 марта. В нем приняли участие 1314 респондентов. Погрешность составляет 2,5%.

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Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана была приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. "Я приняла решение обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать соблюдение конституционных условий для роспуска парламента. Это компетенция суда. Если там ответят, что есть условия, то мы пойдем на суд к гражданам", – отметила Санду.

В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента. Запрос должны рассмотреть 15 апреля.

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