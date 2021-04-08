Красносельский рассказал, намерен ли он встретиться с Санду

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Лидер Приднестровского региона Вадим Красносельский не исключает встречи с президентом Молдовы Майей Санду. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Sputnik, находясь с визитом в Москве.
"Я не исключаю встречу. Конечно, я готов к этой встрече. Когда будет повестка, обязательно встретимся и обсудим. Это правильно", – сказал Красносельский.
"Еще рано судить о действиях госпожи Санду, давать какие-то оценки по той причине, что ей досталось то, что уже есть. Ей надо это все охватить взглядом, понять, выйти на площадку и решать проблемы. Убежден, что вероятность желания решить проблемы очень большая. Дай бог, чтобы все это было последовательно. Если все будут делать, как говорят, думаю, мы достигнем прогресса", – сказал Красносельский.
Он отметил, что секрет прогресса заключается в воле и желании решать проблемы. "Если будет желание решить проблемы, то мы сядем и договоримся", – сказал политик.
Ранее Санду неоднократно заявляла о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья.
"Считаю, что на сегодняшний день такой сценарий невозможен", – сказал Красносельский.
По его словам, некоторые видят в миротворцах "зеленых человечков" или военную силу, позволяя себе "ястребиные выпады".
"Я вижу в миротворцах тех, кто сохраняет мир и покой на нашей земле <...> и создает площадку для мирных переговоров", – заявил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.
В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
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