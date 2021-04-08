Молдавские депутаты собираются на заседание: что у них в планах

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Депутаты молдавского парламента собираются на пленарное заседание в пятницу, 9 апреля. Постоянное бюро законодательного органа утвердило рабочую повестку на период до 16 апреля.

В течение этого времени депутаты рассмотрят изменения в Закон о кадастре недвижимости, проект закона о местных инициативных группах, инициативу о многоквартирном доме для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Также в планах у парламентариев изучение вопроса об отмене Закона о выпуске государственных облигаций из государственных гарантий, два проекта об изменении Закона о компенсации разницы в тарифах на электрическую энергию и природный газ, используемые населением некоторых районов Дубоссар, Каушан и села Варница, Новоаненского района, а также поправки в закон о нефтепродуктах.

Кроме того, законодатели обсудят предложение о создании следственной комиссии по выявлению обстоятельств исчезновения бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Начало заседания в пятницу запланировано на 10.00.

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