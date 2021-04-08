Топ-10 самых богатых политических партий Молдовы

Молдавские политические партии отчитались о своих расходах и доходах за 2020 год. Из 50 зарегистрированных в Молдове политических организаций отчеты в ЦИК сдали только 42.

В ЦИК пообещали рассмотреть отдельно все несоответствия, имевшие место в процессе представления годовых отчетов о финансовом управлении политическими партиями и принять необходимые меры. Пока ведомство изучает документы, Sputnik Молдова решил собрать воедино данные десяти партий с самыми большими официальными доходами.

За первую строчку рейтинга финансового благополучия, точно также как и за первые строчки в социологических опросах, борются Партия социалистов (ПСРМ) и Партия "Действие и солидарность" (PAS).

ПСРМ за второе полугодие 2020 года получила больше других – порядка 10 миллионов леев, а PAS те же 10 миллионов леев потратила.

Высокие траты главных молдавских политических партий отчасти объясняются прошедшими в ноябре 2020 года президентскими выборами.

На третьем месте расположилась входящая в нынешнее парламентское большинство Партия разыскиваемого в Молдове за мошенничество бизнесмена и экс-мэра Оргеева Илана Шора. В случае с Партией "Шор" примечательно то, что в отличие от большинства оппонентов, основную массу доходов политформирования составляют пожертвования и взносы членов партии, а не государственные субсидии. Дело в том, что еще в начале 2020 года ЦИК лишил партию госфинансирования на продолжительный срок. Поэтому из 8 миллионов зарегистрированного дохода партия получила от государства около 400 тысяч леев.

На четвертом месте с вполне сопоставимыми с лидерами расходами, находится в прошлом правящая Демпартия. Теперь почти все доходы организации формируются за счет ассигнований из бюджета.

С пятьюмиллионными доходами и расходами замыкает пятерку лидеров партия "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе.

Особняком в рейтинге стоит Партия коммунистов Республики Молдова. Если бы рейтинг составлялся не исходя из текущих доходов и расходов, а исходя из количества денег на счетах, то ПКРМ была бы неоспоримым его лидером. При весьма скромных ассигнованиях из бюджета, Партия коммунистов хранит на счетах внушительный капитал – более 35 миллионов леев, большая часть из которых досталась от продажи партийной недвижимости. Основную долю текущих доходов партии, кстати, формирует собственная хозяйственная деятельность, например, сдача в наем помещений.

Следующая за ПКРМ Либерально-демократическая партия примечательна тем, что за второе полугодие 2020 года потратила почти в шесть раз больше, чем приобрела. Видимо, сказалось участие в президентской гонке 2020 года экс-председателя ЛДПМ Тудора Делиу. Как видно из отчета, подобные траты стали возможными благодаря накопленным ранее на счетах организации госассигнованиям.

Замыкает рейтинг самых богатых молдавских партий одна из самых молодых политических организаций Молдовы. Партия выходцев из ДПМ Pro Moldova, которую возглавляет экс-спикер парламента Адриан Канду. Партия еще не успела поучаствовать в каких-либо выборах, поэтому все полученные 380 тысяч приходятся на пожертвования.

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