Додон: к концу лета Молдова может вакцинировать миллион граждан

Экс-президент Молдовы Игорь Додон ответил на вопрос Sputnik Молдова о темпах вакцинации в стране.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. По словам лидера Партии социалистов, в Молдове на данный момент вакцинируются в среднем три тысячи человек в день, но при наличии достаточного количества вакцин можно выйти на 8-10 тысяч вакцинированных в день.

"В среднем мы вакцинируем по 3000 в день. Я говорил с медиками, они только в Кишиневе готовы выйти на темпы 3000-4000 вакцинированных в день. Вопрос в доступности и наличии необходимого количества вакцин. Если мы получим 400-500 тысяч доз к концу мая, как я говорил. Если мы купим в конце июня около миллиона доз вакцин "Спутник", потому что цена, которая будет вскоре зарегистрирована, самая низкая, около 10 долларов за дозу", — заявил Додон в своем еженедельном видеоблоге.

По его мнению, к концу лета Молдова может достичь количества в один миллион вакцинированных, и тогда можно будет говорить о досрочных парламентских выборах в стране.

"В течение 100 дней по 10 тысяч вакцинированных — это уже один миллион вакцинированных", — добавил Додон.

Как рассказал экс-президент в своем блоге, он решает вопрос с самолетом, который необходим, чтобы привести 180 тысяч доз, которые Россия выделит Молдове в качестве гуманитарной помощи.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

"Вакцинный туризм" как отражение приоритетов молдавской власти>>>

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

На закупку вакцины от COVID-19 власти Молдовы выделили 60 миллионов леев>>>

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova