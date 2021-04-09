Парламент почтил минутой молчания память умерших от COVID-19 врачей

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, на сегодняшний день 109 сотрудников медицинской системы скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Заседание парламента в пятницу началось с минуты молчания: депутаты почтили память медицинских работников, которые скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Поименный список врачей зачитал глава парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду.

"Это герои в белых халатах с передовой, которые пожертвовали своим здоровьем и даже жизнью ради здоровья и жизни людей. Они заслуживают того, чтобы о них помнили", - подчеркнул депутат.

Согласно данным, представленным Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, на сегодняшний день 109 сотрудников медицинской системы ушли из жизни из-за COVID-19. В список не вошли работники частных медучреждений.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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