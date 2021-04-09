Парламент создал комиссию по расследованию обстоятельств похищения судьи Чауса

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Парламент Молдовы создал специальную следственную комиссию по выяснению обстоятельств предполагаемого похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса. Решение было принято большинством голосов депутатов.

Отчет вновь созданная структура должна будет представить не позднее чем через 60 дней с момента создания.

Возглавлять комиссию будет депутат от партии "Достоинство и правда" (DA) Василе Нэстасе. Вице-председателем избран депутат от ПСРМ Адриан Лебединский, секретарем - его однопартиец, депутат Григорий Новак.

В состав комиссии также войдут Федор Гагауз (ПСРМ), Александру Жиздан (ДПМ), Владимир Чеботарь (Pro Moldova), Григоре Репещук (Pentru Moldova), Вадим Фотеску (Партия "Шор"), Оазу Нантой (PAS).

Депутат от PAS Серджиу Литвиненко предложил включить в объект расследования комиссии и обстоятельства въезда в Молдову Николая Чауса. Предложение было отклонено депутатами.

Вице-спикер парламента Александр Слусарь внес инициативу поручить комиссии также расследовать обстоятельства высылки турецких учителей из Молдовы, предложение тоже не набрало необходимого количества голосов.

Напомним, депутаты фракции ПСРМ зарегистрировали в парламенте проект о создании следственной комиссии по выявлению обстоятельств исчезновения бывшего украинского судьи Николая Чауса в четверг, 8 апреля.

Как похитили Чауса?

В субботу Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в столичном секторе Центр неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются они гражданами республики или нет, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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