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Исполнительный комитет АТО Гагаузия

Гагаузские депутаты отменили назначенные на 16 мая выборы

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210409/34316987/Gagauzskie-deputaty-otmenili-naznachennye-na-16-maya-vybory.html

В Народном собрании Гагаузии депутаты единогласно проголосовали за "отмену выборов", которые были ранее назначены на 16 мая.

КОМРАТ, 9 апр - Sputnik, Максим Топал. Депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ) Сергей Чимпоеш во время заседания в пятницу призвал своих коллег отменить выборы, назначенные на 16 мая.

"Прошу отменить постановление НСГ от 12.02.2021 Центральной избирательной комиссии отменить все решения, принятые по организации выборов НСГ, установить, что дата выборов будет назначена по истечении сроков чрезвычайного положения", - отметил Чимпоеш.

Гагаузия
© Sputnik / Miroslav Rotari
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За это предложение депутаты проголосовали единогласно.

Избирательная кампания по выборам гагаузских депутатов началась 17 марта. Всего в законодательном органе автономии, согласно действующему законодательству, 35 депутатов, избираемых по одномандатным округам.

По словам спикера Владимира Кысса, в НСГ были две инициативы, касающиеся даты выборов. Одна из них - об отмене даты выборов, вторая - о переносе голосования.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая. За это решение проголосовали 52 законодателя.  

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