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Заседание Парламента 06/03/2020

Гречаная просит КС дать толкование одного из заключений Совета Европы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (337)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210409/34317092/Grechanaya-prosit-KS-dat-tolkovanie-odnogo-iz-zaklyucheniy-Soveta-Evropy.html

Спикер выразила несогласие с намерением президента распустить парламент и просит дать толкование заключения авторитетной структуры Совета Европы.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Председатель парламента Зинаида Гречаная обратилась в пятницу в Конституционный суд Республики Молдова с просьбой о толковании заключения amicus curiae (юридический термин, означает сообщение суду информации, имеющей отношение к делу - ред.) Европейской комиссии по демократии через право Совета Европы в контексте обращения о констатации обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента. Об этом сообщает пресс-служба законодательного форума.

"Демократия и демократический режим характеризуются некоторыми существенными чертами, и их основа - политический плюрализм и принцип большинства. В этих условиях я выражаю свое несогласие в связи с намерением президента Республики Молдова инициировать процедуру роспуска парламента, о чем свидетельствует обращение от 29 марта 2021 года", - цитирует обращение пресс-служба.

В указанном контексте, учитывая большое влияние дела как на общество, так и на верховенство закона, Зинаида Гречаная считает крайне необходимым получить равноудаленное, высококвалифицированное мнение по конституционным вопросам, отмеченное отсутствием политических эмоций, и просит судей КС дать толкование amicus curiae Европейской комиссии в контексте обращения Санду.

Заседание Парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Напомним, Конституционный суд рассмотрит запрос о констатации обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента, 15 апреля. По его итогам КС должен решить, выполнены ли конституционные условия для роспуска парламента и может ли президент Майя Санду издать соответствующий указ и назначить дату досрочных выборов.

Ситуация с роспуском парламента

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. "Я приняла решение обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать соблюдение конституционных условий для роспуска парламента. Это компетенция суда. Если там ответят, что есть условия, то мы пойдем на суд к гражданам", – отметила Санду.

В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (337)

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