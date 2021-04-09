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Молоток судьи

Глава организации PACE в Сынжерей отправлен под домашний арест

© CC BY 2.0 / flickr / Marco Verch Professional Photographer
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210409/34321413/Glava-organizatsii-PACE-v-Synzherey-otpravlen-pod-domashniy-arest.html

Прокуратура считает решение суда незаконным и намерена обжаловать его. Прокуроры хотят добиться ареста обвиняемого.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Председатель территориальной организации политической партии PACE из Сынжерей, обливший вице-председателя района зеленкой, был помещен под домашний арест на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Решение было принято районным судом, который отклонил ходатайство прокуратуры об аресте обвиняемых на месяц.

Тудор Тутунару
© Photo : Facebook / Tudor Tutunaru
В Молдове замглаву одного из районов облили зеленкой, начато расследование

Прокуратура считает заключение судьи незаконным и намерена его обжаловать.

Между тем сегодня третий член PACE был допрошен прокуратурой Сынжерейского района в качестве подозреваемого.

По факту инцидента прокуратурой Сынжерейского района заведено уголовное дело по статьям "Хулиганские действия в составе двух или более лиц" и "Призывы к насильственным действиям".

За эти действия законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 5 лет.

Пострадавший глава района в данный момент находится в больнице с ожогами глаз первой и второй степени. По словам врачей, его состояние стабильно.

Напомним, нападавшие объяснили свой поступок тем, что чиновник "сделал прививку от коронавируса дозой, предназначенной для врачей".

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