Депутаты снова проголосовали за отмену "Закона о миллиарде"

Депутаты молдавского парламента приняли в первом чтении новый закон об отмене так называемого “Закона о миллиарде” (закона № 235 от 3 октября 2016 года о выдаче платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий от 17 ноября 2014 года и 1 апреля 2015 года).

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. По мнению авторов, проект направлен на устранение дополнительного фискального давления на население и экономику Республики Молдова и приведет к эффективному использованию в интересах граждан финансовых ресурсов, накопленных государством в виде налогов, не допуская существенного увеличения госдолга.

По словам председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужи, в момент, когда был принят закон о выдаче платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий, его возможные последствия не были приняты во внимание.

"В условиях острого экономического кризиса, вызванного ограничениями, введенными для предотвращения распространения COVID-19, этот законопроект позволит возместить воровство из банковского сектора, также он может быть использован для покрытия потребностей социально незащищенных слоев населения и поддержки сферы бизнеса", – указано в информационной записке к проекту.

Напомним, 16 декабря 2020 года парламент уже принимал Закон №230 "О признании утратившим силу Закона № 235/2016 о выпуске государственных облигаций во исполнение Министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий №807 от 17 ноября 2014 года и № 101 от 1 апреля 2015 года". Таким образом, депутаты проголосовали за отмену так называемого "Закона о миллиарде", согласно которому возвращение украденных средств после масштабной банковской кражи ложится на плечи правительства. В марте 2021 года Конституционный суд признал этот закон неконституционным.

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