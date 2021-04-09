Депутаты снова проголосовали за отмену "Закона о миллиарде"

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. По мнению авторов, проект направлен на устранение дополнительного фискального давления на население и экономику Республики Молдова и приведет к эффективному использованию в интересах граждан финансовых ресурсов, накопленных государством в виде налогов, не допуская существенного увеличения госдолга.
По словам председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужи, в момент, когда был принят закон о выдаче платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий, его возможные последствия не были приняты во внимание.
"В условиях острого экономического кризиса, вызванного ограничениями, введенными для предотвращения распространения COVID-19, этот законопроект позволит возместить воровство из банковского сектора, также он может быть использован для покрытия потребностей социально незащищенных слоев населения и поддержки сферы бизнеса", – указано в информационной записке к проекту.
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