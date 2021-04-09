Нагачевский обратился в Конституционный суд по вопросу роспуска парламента

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. И. о. министра юстиции Молдовы Фадей Нагачевский направил запрос в Конституционный суд страны. Об этом Нагачевский сообщил на своей странице в Facebook.

В документе, адресованном на имя главы КС Домники Маноле Нагачевский просит Суд учесть мнение Европейской комиссии за демократию через право при Совете Европы (Венецианской комиссии) в контексте обращения о констатации обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента.

"Осознавая риск политического высказывания КС при рассмотрении запроса президента Молдовы относительно установления обстоятельств для роспуска парламента, в целях обеспечения широкого политического консенсуса по этому делу, а также недопущения подрыва авторитета и функциональности Суда и усугубления институционного конфликта между главой государства и парламентом, призываю вас учесть мнение Венецианской комиссии по этому поводу", – говорится в обращении Нагачевского.

Он напомнил, что ранее глава государства Майя Санду обратилась в Конституционный суд по поводу констатации обстоятельств для роспуска парламента. Поводом для направления такого запроса со стороны президента стало неутверждение парламентом правительства в течение трех месяцев.

По словам Нагачевского, в связи с действиями Санду, представители молдавского законодательного органа были вынуждены обратиться к генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич с просьбой выступить посредником в разрешении институционального конфликта между президентом и парламентом республики с целью "восстановления правового порядка и возвращения главы государства в конституционное поле".

В заявлении председателя парламента Молдовы Зинаиды Гречаной говорится, что не были выполнены условия, предусмотренные Конституцией, для роспуска законодательного органа, при этом существует политическая воля для утверждения правительства и президента постоянно информировали о наличии кандидата в премьеры от большинства.

Также в документе указано, что "в действиях президента Молдовы отмечаются попытки отклонения от конституционных обязательств как нейтральной силы, создаются политические блокировки с непредсказуемыми последствиями для демократии и правового государства".

"Действия президента не соответствуют заключениям Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской) №886 от 19 июня 2017 года и №954 от 24 июня 2019 года", – сказано в тексте письма.

Ранее в пятницу Гречаная также обратилась в КС с просьбой о толковании заключения amicus curiae (юридический термин, означающий сообщение суду информации, имеющей отношение к делу – ред.) Европейской комиссии по демократии через право Совета Европы в контексте обращения о констатации обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента.

Ситуация с роспуском парламента

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. "Я приняла решение обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать соблюдение конституционных условий для роспуска парламента. Это компетенция суда. Если там ответят, что есть условия, то мы пойдем на суд к гражданам", – отметила Санду.

В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

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