Чокой о деле Чауса: бывшего судью все равно бы экстрадировали на Украину

Исполняющий обязанности премьер-министра страны ответил на основные вопросы по делу о похищении бывшего украинского судьи в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. И. о. премьер-министра Аурелиу Чокой заявил в прямом эфире в пресс-центре Sputnik Молдова, что похищенный бывший украинский судья Николай Чаус так или иначе был бы экстрадирован на Украину в ближайшее время.

Совместное расследование

Также по его словам, молдавская и украинская сторона не были заинтересованы в проведении операции по похищению бывшего судьи.

"Не вижу, какой мог бы быть интерес Молдовы в данном случае. Гражданин Чаус и так был бы экстрадирован на Украину в течение двух недель или максимум в течение двух месяцев. За две недели суд в Молдове принял бы решение о его передаче украинской стороне. Предположим, что Чаус оспорил бы это решение: тогда все немного затянулось бы, но в конечном итоге его бы все равно экстрадировали", – объяснил Чокой.

Он уточнил, что провел разговор с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По словам Чокоя, украинский коллега заверил его, что ни спецслужбы, ни сотрудники госучреждений Украины не принимали участия в данном инциденте.

Как рассказал и. о. премьер-министра, стороны договорились создать смешанные рабочие группы по расследованию похищения Николая Чауса, чтобы понять, где в данный момент находится бывший украинский судья.

В состав этих рабочих групп войдут представители профильных министерств, прокуратуры, спецслужб и других учреждений обеих стран.

Чокой подчеркнул, что в разговоре с Кулебой они "заверили друг друга, что данная ситуация не должна повлиять на хорошие двусторонние отношения наших стран".

О возможном участии украинских спецслужб

Чокой также прокомментировал появившиеся статьи и расследования, где говорится, что Украина якобы принимала участие в спецоперации по похищению Чауса.

"У нас нет четких доказательств участия определенных спецслужб соседнего государства в этом похищении. Пока нет доказательств – нет причины выступать с какими-либо обвинениями в сторону Украины", – отметил Чокой.

Отвечая на вопрос о том, был ли Чаус вывезен из республики в машине диппредставительства Украины, Чокой отметил, что этому факту пока нет доказательств: "это очень легко сейчас проверяется, надо провести соответствующие анализы и экспертизы".

Как этот инцидент отразится на отношениях Молдовы и Украины

Как полагает Чокой, если участие украинских коллег будет доказано, то это "может отбросить тень на отношения двух стран".

"Подобные операции, если проводятся спецслужбами одной страны на территории другой, не могут быть осуществлены без предварительной координации со спецслужбами государства, где все произойдет. То, что это не скоординировали – уже было бы плохо для двух соседних и дружественных стран", – пояснил Чокой.

Он добавил, что с другой стороны, история уже знает множество подобных случаев. В пример он привел аресты нацистских преступников на территории различных стран спецслужбами других государств.

В заключение Чокой отметил, что какие-либо действия по двусторонним отношениям Молдовы и Украины можно будет предпринимать, только если нарушение будет доказано.

Как похитили Чауса?

В субботу Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в столичном секторе Центр неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются они гражданами республики или нет, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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