Что будет с зарплатами бюджетников: парламент готовит новый закон

Законопроект, направленный на устранение явления непропорциональности зарплат некоторых чиновников в бюджетной системе, был принят парламентом в первом чтении.

КИШИНЕВ, 10 апреля — Sputnik. Парламент принял в первом чтении законопроект, направленный на ограничение заработной платы в бюджетном секторе.

Будущий закон предусматривает, что месячная заработная плата сотрудников бюджетных учреждений не будет превышать трех среднемесячных зарплат по экономике.

Также, согласно проекту, сотрудники бюджетных подразделений, представляющих государство в компаниях, в которых оно владеет акциями, в том числе назначенные в советы директоров этих предприятий, не могут получать определенные дополнительные выплаты за осуществляемую деятельность.

Проект, концептуально одобренный на заседании 9 апреля, предусматривает внесение изменений в Закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере и Закон о заработной плате.

Законодательная инициатива принадлежит депутатам Партии "Платформа Достоинство и правда" (DA).

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