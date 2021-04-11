Погодные рекорды Молдовы 11 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха 11 апреля на территории Молдовы был зафиксирован более полувека назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1955 году в этот день среднее дневное значение составило -1,9 градуса.

А температурный максимум 11 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в 1959 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +26,5 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями в этот день составляет 32,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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